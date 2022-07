Ignacio Alonso: “Dejémonos de joder con la Liga; este es el tema del que hay que hablar: la TV”

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, señaló que la Liga de Fútbol Profesional que “impulsa la empresa Tenfield” no está “constituida” para negociar por los derechos de TV, "y entonces, ¡dejémonos de joder con la liga”, dijo este domingo en el Polideportivo de canal 12.

El presidente de la AUF consideró que no se debe enfocar la atención en esa liga que integran algunos clubes y que se debe hablar directamente de los derechos de TV.

“Sin plata no se profesionaliza” el fútbol, señaló.

“Desde 2019 hemos puesto nosotros el tema arriba de la mesa y hemos dicho ‘señores, el fútbol uruguayo no pude seguir cobrando la miseria que cobra, los cuadros no pueden seguir cobrando esta miseria’”.

Alonso señaló que los clubes reciben un total, a repartir, de US$ “13 millones y algo” por derechos de TV por año de parte de la empresa Tenfield, que tiene el contrato de derechos del fútbol profesional uruguayo hasta diciembre de 2025.

“Sé cuánto se paga en Paraguay, que tiene menos abonados que Uruguay: US$ 31 millones”, comentó, para marcar las diferencias de ingresos en ambas competencias.

Agregó que la AUF pone US$ 3 millones por año “para profesionalizar permanentemente las ligas”. “Para organizarla, para la administración, árbitros, la C, los juveniles… Y no cuento el VAR”, explicó.

Estimó que el fútbol uruguayo debe recibir un mayor ingreso, en el orden de dos veces y media más de los que recibe actualmente. De esa forma, se llegaría al entorno de los US$ 33 millones.

La liga

Alonso fue consultado por la liga profesional y dijo que no tiene “ningún tipo de legitimidad para tratar este tema”, sobre los derechos de TV.

“Por eso nosotros fuimos lo que impusimos este tema, dijimos: 'dejémonos de jorobar y este es el tema del que hay que hablar: la televisión'”.

En ese sentido, señaló que fue Francisco Casal, responsable de Tenfield, quien “citó a la reunión” a la que fueron “unos clubes”.

“Fueron una serie de clubes los que se juntaron. Hay otra de serie de clubes que no participaron de esa reunión”, comentó.

“De tal forma esta armada la liga, que el secretario general no es un representante de los clubes, es un amigo de Casal (Julio Lara)”, comentó. “Entonces ¡Dejémonos de joder con la liga!”, señaló, en dos ocasiones, y reiteró que para la AUF esa agrupación no está constituida, por lo que la firma de la AUF es la que debe negociar los derechos.

“Vamos a seguir impulsando la licitación, como se debe. Porque no aguantan los clubes tres años más con los mismos ingresos”, comentó. “Con Tenfield tenemos que hablar, pero la licitación es para abrir la cancha, porque si no abrimos la cancha no vamos a llegar a los montos que queremos”.

Alonso explicó que la AUF quiere llamar ahora a una licitación para vender los derechos de TV a partir de 2025, pero comenzando ya a recibir ingresos.

“La AUF, en gestión genuina de los derechos de los clubes profesionales, quiere realizar una licitación hoy para poder capturar porciones de mercado con ingreso que no se están obteniendo”, señaló. “Tenemos distintos ejemplos del mundo que si vos licitas para adelante, traes para hoy el dinero”, contó.

“Tenfield tiene que entender que el tiempo pasado se terminó, los formatos pasados se terminaron y el fútbol uruguayo requiere indiscutiblemente y desesperadamente un nuevo modelo de gestión comercial de los derechos de TV. Que no es el contrato de 1998, hace 25 años, ya pasó. Ellos tienen que abrirse a un nuevo formato”, sostuvo.