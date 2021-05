Ignacio Álvarez condujo Santo y Seña por videollamada y contó cómo atraviesa el Covid-19

Este domingo cuando se encendieron las luces del estudio de Santo y Seña en Canal 4, el periodista Ignacio Álvarez no estaba parado frente a las cámaras como de costumbre, sino que apareció en una pantalla al fondo de la escenografía. El conductor trabajó desde su casa y condujo el programa a distancia luego de anunciar que dio positivo a un test de covid-19.

"Me tocó como a tantos uruguayos, más de 200 mil. Por eso tenemos a todo el equipo de Santo y Seña encuarentenado, todos presentes online", dijo Álvarez al inicio del programa luego de asegurar que estaba al aire desde su casa, pero en vivo.

No te pierdas nuestro 🔥P R O G R A M Ó N🔥 de hoy #SantoYSeña #PorqueTodoSeSabe pic.twitter.com/DYvRGQN42D — Santo y Seña (@santotv4) May 10, 2021

Los únicos presentes delante de cámaras fueron el locutor Pablo Robles, quien pasó a ocupar un lugar en el living del estudio, y el cantante Ignacio Obes, quien se encarga de musicalizar algunos intervalos del programa.

"¿Cómo te agarraste esto?", le preguntó Robles a Álvarez, quien le aseguró que no lo sabe: "No tengo respuesta para esa pregunta".

El periodista dijo que "se perdió el control" de la situación y que luego de hablar con los integrantes de su burbuja, compañeros de trabajo y las personas con las que tuvo algún tipo de contacto en los últimos días, llegó a la conclusión de que nadie más se contagió. "Hay tantos asintomáticos que podes tener el virus, no saberlo y contagiarlo", comentó.

Álvarez recibió la segunda dosis de Sinovac el 27 de abril. "En rigor no estoy totalmente inmunizado porque eso pasa 15 días después de tener la segunda dosis de la vacuna. Pero ayuda y sin dudas que da tranquilidad", dijo el periodista, que estima que se pudo haber contagiado una semana después de inocularse.

"Tengo síntomas como de una gripe", ilustró y explicó que empezó por sentirse cansado y con algo de tos. "Me levante, me sentía como engripado, me tomé la fiebre y tenía 37,3. Me hice el hisopado y me dio positivo", recordó. El conductor del programa espera que la enfermedad se haga "llevadera", dado que ya tiene las dos dosis de la vacuna, por su estado físico y por que no presenta comorbilidades.

Durante el programa llegaron mensajes de los televidentes con deseos de pronta recuperación y saludos para el conductor, quien los agradeció al aire. A su vez se leyeron mensajes de Twitter que ponían en duda que Álvarez realmente estuviera enfermo "para hacer un circo que para que la gente crea en esa pandemia que no es real". A modo de respuesta el periodista mostró el resultado del test PCR que recibió este sábado.