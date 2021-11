Ignacio Durán negó haber filtrado información reservada sobre la Operación Océano: "No voy a tolerar este tipo de canalladas"

El abogado Ignacio Durán, investigado por presuntamente revelar información reservada sobre la Operación Océano al director del semanario El Bocón, Jorge Bonica, defendió su accionar este jueves en rueda de prensa. "No existen tales audios (con la información reservada), es una conversación privada que yo mantengo con Bonica que él le hace escuchar a la familia porque en un momento refiere al tema de ellos", señaló este jueves.

La familia es la de Adrián Mastandrea, un joven de 18 años preso por abuso sexual que contrató como abogado a Durán. La conversación entre el abogado y Bonica fue divulgada por los padres de Mastandrea en un video que publicaron en Facebook, quienes sostienen que su hijo es inocente y fue perjudicado con la actuación de Durán.

"Lo tomo como parte de un enchastre de una familia que está dolida, que se la agarra conmigo cuando tendría que buscar las explicaciones por otro lado", agregó. El caso vinculado a la filtración de información de la Operación Océano será investigado por el fiscal Rodrigo Morosoli.

Durán es también abogado de Nicolás Chirico, uno de los imputados por Operación Océano que se mantiene bajo régimen de reserva mientras continúa la investigación.

“Te voy a hacer escuchar audios y cosas, porque me interesa que se empiece a desmitificar un poco todo lo que está pasando y en el caso de mi cliente (…) se está comiendo un garrón increíble", le dijo el abogado a Bonica, según se escucha en el audio divulgado.

"Hay pruebas y yo te las voy a proporcionar. Me chupa un huevo; te las voy a proporcionar”, le insistió. "Aparte, sé que vos guardás el debido recato”, agregó.

El diálogo entre ambos prosiguió y luego Durán habló de un proceder "turbio" en la Justicia, que, de acuerdo a su versión, afectó el destino de su cliente. "Para mí el tipo es inocente y ahí hubo un tema entre abogados y fiscales muy turbio”, le explicó a Bonica.

Durán señaló este jueves que realizó "un trabajo con absoluta dignidad y profesionalismo" y que "después el juez tomó otra decisión y es parte del Estado de Derecho". "No me reprochó nada desde el punto de vista profesional pero sí no voy a tolerar este tipo de canalladas, que me estén ensuciando y difamando, porque en 15 años de profesión no tuve ningún inconveniente de este tipo", aseguró.