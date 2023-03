"Ilegal" y "una masacre": pesca de miles de camarones en la desembocadura del Valizas

Ciro Hernández, pescador en la Laguna de Castillos, en Rocha, explicó a El Observador que el conjunto de fotos y videos que en estos días se fueron difundiendo a través de las redes sociales, donde se ven miles de camarones pequeños capturados sin los permisos correspondientes, situación que definió como “ilegal” y calificó de “un desastre”.

Agregó que para evitar los perjuicios de esa actividad ilícita constatada en la desembocadura del arroyo Valizas –la zafra de pesca de camarón no se habilitó y esos animales no tienen el tamaño adecuado para ser pescados– “es necesario fiscalizar más, pero lamentablemente se nos dice que no hay recursos suficientes, que no tienen personal”.

Como se indicó, la zafra de pesca de camarón no ha comenzado, la pesca no ha sido autorizada. La decisión la adopta y comunica la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y se estima eso acontecerá en los próximos días.

La zafra del camarón, a diferencias de otras en la pesca y otros rubros productivos, no tiene una fecha estable, depende del clima y la naturaleza que se extienda durante 20 días o cuatro meses, detalló.

“Una masacre”

“Han asesinado a miles crías de camarones en la desembocadura del Valizas. Esa desembocadura se cerró, quedaron pozones de agua con muchísimos camarones sin el tamaño permitido para ser pescados, que es 7 centímetros o un peso de 5 gramos. Hicieron una masacre. Hay gente que con un balde se lleva unos pocos, para su consumo o para carnada, pero hay gente que se llevó miles de kilos y sacó tanto que no pudo llevarse todo y hemos visto fotos de camarones tirados entre los pastos”, contó.

En los videos se ve como, a la vez, hay gente que va a la playa en familia y con algún balde se lleva unos pocos camarones capturados con la mano, mientras otros con implementos apropiados pescan miles de ejemplares.

Camarones tirados tras la captura ilegal.

El motivo por el cual se produjo esa situación en la desembocadura del Valizas lo atribuye al impacto del calentamiento global. El camarón que se pesca en el este del país llegada desde Brasil y si las bocas de ingreso están abiertas de diciembre a febrero accede a espejos de agua, por ejemplo el de la Laguna de Castillos. Si ese flujo se interrumpe, surgen problemas como el ya detallado.

Esa pesca en la desembocadura, enfatizó, “es ilegal” y responde a “una actividad de venta, con un objetivo de lucro”.

Ciro dijo que la situación alcanzó un nivel máximo durante este lunes y martes y que si bien pesca ilegal de camarón hubo antes, nunca como ahora.

El perjuicio es múltiple. Por un lado, esos ejemplares tan chicos al ser pescados antes del momento adecuado hace que el recurso quede menguado para quienes proceden con permisos y del modo que corresponde una vez llega la habilitación.

Por otro lado, esos camarones llegan al mercado, en Montevideo por ejemplo, a un precio irrisorio, se supo que fue ofrecido a $ 20 el kilo por parte de una persona que tenía 700 kilos para entregar, cuando el valor del mercado para un producto de tamaño y calidad óptima es $ 280 el kilo.

Pesca autorizada, en la Laguna de Castillos.

Camarón con el tamaño adecuado para ser pescado.

Ciro posee un sistema productivo que considera el congelado del camarón apenas es pescado, con cáscara y a -25° C, de modo que mantenga todas sus propiedades.

“Si ese camarón pescado de forma ilícita no lo venden ya mismo a un precio irrisorio lo tienen que tirar”, añadió.