IM extiende contrato con CAP por dos meses más porque aún no tiene solución para los barrenderos

En setiembre la Intendencia de Montevideo (IM) empezaría “una transición ordenada” para desprivatizar el servicio de limpieza que hace el Consorcio Ambiental del Plata (CAP) en los barrios Cordón, Ciudad Vieja, Barrio Sur y Palermo.

La idea de la comuna era tomar el control de la limpieza en esas zonas, en el marco de su estrategia “Montevideo más verde”. La decisión fue anunciada por la intendenta, Carolina Cosse, porque significaba un cambio relevante en la organización de la limpieza de esos barrios. La empresa privada los limpiaba desde 2004.

Pero las negociaciones con CAP se extendieron más de lo previsto y “la transición ordenada” se convirtió en un ida y vuelta de gestiones para acordar cómo la IM absorberá al personal de la empresa que se encarga de la limpieza de esas zonas y cómo se adjudicarán los camiones y los contenedores.

Para eso, la comuna no renovó el contrato con CAP, que se venció en diciembre de 2022, pero resolvió firmar un contrato “directo y excepcional” por tres meses mientras continuaban las negociaciones. El contrato vence en marzo y la IM ya decidió que extenderá el contrato otra vez por “hasta dos meses más”.

El principal motivo es que la IM aún no pudo resolver de qué forma absorberá a los casi 300 trabajadores de CAP, aunque sí sostiene que los puestos de trabajo estarán asegurados, indicó el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, a El Observador.

El destino de los barrenderos

La posibilidad que buscó la comuna durante estos meses fue que los trabajadores fueran contratados mediante un fideicomiso que la IM aspiraba que fuese con una institución pública. Para ello, buscaron la aprobación de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y de la República Administradora de Fondos de Inversión (Rafisa), pero ninguna de las dos instituciones aceptaron poner en marcha el fideicomiso que precisaba la comuna para los barrenderos.

Ahora la IM va a tener que ir a buscar alternativas para los 200 trabajadores de CAP que hacen las tareas de barrido y las opciones que baraja es acudir a un privado a o una Organización No Gubernamental (ONG), pero aún no está definido. "Igual nosotros vamos a cumplir con el compromiso de hacerlo, con el formato que encontremos, pero tenemos que seguir buscando la solución", declaró Moncecchi y remarcó: "La propuesta de la IM de mantener todos los puestos de trabajo sigue en pie, pero no quiero adelantarme porque estamos trabajando".

Lo que sí aceptó la CND es contratar directamente, mediante un fideicomiso, al personal técnico de CAP, que incluye a choferes y mecánicos, por ejemplo. Sin embargo, los barrenderos quedaron por fuera de ese acuerdo, confirmaron fuentes del directorio de la CND.

La decisión de la CND de buscar una "solución intermedia" es por una mala experiencia previa con personal de limpieza. Según contaron las fuentes, el año pasado se contrató mediante un fideicomiso a limpiadores para ANEP que no tuvo controles por parte de la administración. De hecho, la situación terminó con la intervención del Ministerio de Trabajo y la Justicia, aseguraron desde el directorio de la CND.

Por eso, el organismo considera que es más seguro que una ONG o un privado contrate a los barrenderos, que tenga experiencia en ese rubro y se encargue de los controles del cumplimiento de horarios y tareas y que la CND le pague a la organización.

Camiones y contenedores serán de CAP

Pese a que los servicios privados de CAP se extienden por hasta dos meses más mientras se cierra la solución definitiva, Moncecchi explicó que en simultáneo "la IM empezará a tener el control operativo" de la limpieza de esos barrios del municipio B. Para eso, la comuna está acordando con la empresa cómo harán los controles de las áreas "para tener mejor eficiencia". Los cambios más notorios serán, por ejemplo, en la estética de los camiones y de los contenedores.

Este control se va a tomar por parte de la IM aunque ni los empleados ni los camiones y los contenedores estarán bajo la órbita de la intendencia. Sobre la logística, Moncecchi dijo que la infraestructura no se comprará, sino que se le arrendará a CAP hasta el final del período del actual gobierno departamental. Por lo tanto, la comuna pagará por usar y mantener la maquinaria de la empresa.

Cuando se terminó el contrato con CAP, a finales del año pasado, Cosse afirmó que "es una definición política". "Porque lo que estamos definiendo es la estrategia de Montevideo Más Verde, que está funcionando en el resto de Montevideo. Frente a un vacío, porque expira el contrato de esta empresa, la extendemos a todo Montevideo", dijo.