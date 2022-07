Imágenes de lo inevitable: cuatro documentales para pensar sobre la vejez

Hay pocas cosas que son seguras en la vida, así que más vale aferrarse a ellas y hacerse a la idea que de tarde o temprano van a suceder. Una de ellas, irrefutable, es que todos vamos a envejecer.

Sí, leyó bien, va a envejecer. Sin importar cuántos kilos de cremas antiarrugas se unte sobre el rostro ni qué tratamientos estéticos le prometan resultados milagrosos. Nada puede detener el paso del tiempo, más que el final de la vida. ¿Cómo queremos envejecer? ¿Cómo tratamos a nuestros viejos? ¿Qué es lo fundamental ante el tiempo? Son preguntas urgentes y necesarias, que el cine se ha ocupado de abordar en más de una oportunidad.

Ida Vitale escribió en Tiempo sin claves, uno de los poemarios más bellos de los últimos años, varias referencias al paso de los años y el avance del tiempo desde una mirada contemporánea y vigorosa.

Renuente Después de los ochenta,

rechazarás el azafrán y el chile,

desde siempre las innobles sandías,

las mentiras del arte del falsario. Dejarán de angustiarte

las teorías estéticas,

la maldad del azúcar,

el ego, las historias

que la gente se inventa

para alegrar el suyo,

la inabarcable gira

de ajenas cacerías. Mira las piedras y las hojas,

umbrales de la paz,

sin olvidar que

sobre el descuido

alguien aguarda tu caída inerte

Sin embargo, el maltrato hacia las personas mayores es un problema alrededor del mundo. Porque en nuestra sociedad, que valora la juventud y la productividad sobre todas las cosas, envejecer es un problema.

En este contexto el maltrato hacia personas en la tercera edad es una forma de violencia que está normalizada. “Las propias personas mayores creen que es una cosa normal que haya una violencia económica, social. El aislamiento también es violencia, lo que está pasando en estos momentos con nosotros, el no acceso a la atención médica presencial. Es mucha cosa. Además, la invisibilidad de las personas mayores en la sociedad es como un atropello a los derecho, basándose en la vejez como etapa deficitaria de la vida”, explicó Águeda Restaino en el programa radial No toquen nada en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

El maltrato puede adoptar distintas expresiones: físico, psíquico, emocional o sexual y se puede enmascarar como abuso patrimonial. También puede ser resultado de la negligencia, lo que no lo hace menos violento. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en promedio del 10% de las personas mayores padece alguna forma de abuso y se expresa en todas las clases sociales.

El agente topo, está disponible en Netflix

El Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) informó que desde 2020 se ingresaron un promedio de 186 denuncias de maltrato hacia adultos mayores, de las que el 75% son mujeres. “Casi un 60% de las situaciones son abusos psicológicos, seguido por abusos patrimoniales, violencia física, negligencia y abandono”, dijo el director del organismo, Daniel Bonelli.

Además se informó que en la mayoría de los casos registrados el maltrato se produce dentro del círculo cercano de la víctima: el 42% corresponde a los hijos y en menor porcentaje a los nietos y vecinos. Aunque también existe el maltrato institucional.

Sin embargo se señala que puede existir un subregistro, dado que para las víctimas es difícil denunciar episodios de violencia.

Las personas mayores sufren una discriminación que se traduce en prejuicios sobre sus capacidades y su aporte a la sociedad. "Edadismo" es como se denomina a la discriminación en función de la edad y la OMS advirtió que ha aumentado desde la aparición de la pandemia junto con los prejuicios que se tiene sobre las personas mayores.

Pero la vejez es una etapa de la vida que dura décadas. Que no nos degrada en calidad humana, ni nos transforma en personas pasivas que únicamente pueden ser cuidadas y no aportan a la comunidad. ¿A qué edad se empieza a desvalorizar la experiencia acumulada como una gráfica decadente? Es ahí donde está la historia social, familiar y comunitaria. En quienes lo vieron o lo vivieron, los que tienen las historias. Esas historias que quieren contar, pero muchas veces decimos que no tenemos tiempo de escuchar.

100 días con la Tata se puede ver en Netflix

En pantalla: cuatro miradas sobre la vejez

Actualmente se pueden ver una serie de películas documentales que reivindican el valor y la importancia de la autonomía, la socialización y la convivencia amorosa con los viejos. Documentales que retratan el aporte de las personas mayores a la sociedad con figuras que rápidamente se convierten en personajes memorables. Es hora de hacerse el tiempo para escuchar.

El primero que viene a la mente inevitablemente es Sergio Chamy con su entrañable rol protagónico como El agente topo (2020) en el largometraje chileno que estuvo a punto de ganar un premio Oscar, pero lo perdió ante el pulpo de My Octopus Teacher ante la mirada incrédula de América Latina.

Chamy respondió a un aviso clasificado en el diario chileno El Mercurio: “Se necesita adulto mayor hombre: jubilado entre 80 a 90 años. Autovalente, de buena salud, discreto y con manejo de la tecnología”. A sus 83 años se convirtió en el espía infiltrado en un hogar de larga estadía para averiguar si estaban maltratando a una anciana. Con ese objetivo secreto Chamy nos acercó una mirada sincera, tierna y dura al mismo tiempo, sobre la vejez. “La soledad es lo más grave de este lugar”. Hacer nuevos amigos,

“Cuando niños hablamos mucho de cómo queremos crecer. Cuando joven pensamos en el adulto que queremos ser. Pero nunca nos preguntan sobre el viejo que queremos ser”, dijo la directora Maite Alberdi en un entrevista con El País de Madrid.

La amistad también puede caber en una taza de té. Así lo demostró la documentalista en La Once (2015), otra de sus películas en la plataforma en la que esta vez sigue al grupo de amigas de su abuela en la reunión ritual que mantienen cada mes durante 60 años.

Un documental que narra los encuentros, desencuentros y pérdidas que atraviesan ocho mujeres que se conocen desde la secundaria pero se han mantenido unidas a pesar de los años y las vicisitudes de sus propias trayectorias vitales. Una invitación a la mesa con un montón de tazas de porcelana de por medio que es a su vez un encuentro generacional.

Luisa Cantero, de 95 años, es "la Tata". Una mujer que pasó 40 años a cargo de los cuidados de su madre y que más adelante fue la encargada de colaborar en la crianza de Miguel Ángel Muñoz – actor y cantante español que experimenta como director – cuando sus padres trabajaban.

La relación entre Miguel Ángel y su Tata –que es en realidad la hermana de su bisabuela– es de un amor cómplice e incondicional que queda retratada en 100 días con la Tata (2022), un documental que empezó con una premisa: ante la certeza de que la historia de amor puede terminar en cualquier momento él le plantea a su Tata que hagan todas las cosas que tienen pendientes antes de que llegue la muerte.

Sin embargo la aventura se ve interrumpida por la llegada de la pandemia que, ante el confinamiento y la renuncia de sus cuidadoras, los llevó a convivir juntos en un apartamento de 35 metros cuadrados en los que tuvo que hacerse cargo de los cuidados de la Tata durante 24 horas cada día: "Ella no lo pide, pero lo necesita". La película es también una reivindicación del trabajo de quienes se encargan de los cuidados de los mayores. Cuidar a los que cuidan.

Un documental que toca de cerca algunos botones emotivos: ¿Tenemos la posibilidad de aprovechar el tiempo que nos queda con nuestros seres queridos o vivimos inmersos en una rutina que se transforma en una excusa para evadirlo? ¿Cómo podemos imprimir esos momentos en la memoria? ¿Qué podemos hacer para facilitarles la vida?

¿Es posible ser feliz ante la proximidad de la muerte? La respuesta es contundente: es posible y necesario. Durante la cuarentena, o la "cuarentata" como la dieron a llamar, Luisa se convierte en un fenómeno mundial de Instagram con conversaciones con personalidades de la cultura o seguidores de todas partes del mundo. La Tata le dio una lección mundial sobre la alegría y las cosas sencillas de la vida, las ganas de vivir en un contexto de emergencia y la importancia de aferrarse al amor – y el humor – ante todas las cosas.

Es, sobre todo, el gozoso esfuerzo de un nieto por hacer inmensamente feliz a su abuela.

La belleza y sensibilidad de Alicia Cano Menoni para retratar la vida de sus abuelos y los habitantes de un pueblo italiano a lo largo de 13 años es sublime. Bosco (2022), el documental de la realizadora salteña se puede ver en las salas de cine y es un viaje emocional entre 123 casas, 13 habitantes, 2 fuentes y 1 pista de baile. Un pueblo en el que solo se envejece. Un pueblo cada vez más pequeño.

Todo parte de su abuelo, Orlando Menoni, quien no conoció el pueblo pero a los 103 años tiene la capacidad de buscarlo en una imaginación cimentada en una herencia de inmigrantes para describirlo palmo a palmo. Un hombre sencillo, de mil oficios y mil anécdotas, que se ve reflejado en un retrato íntimo y familiar.

En un viaje de Salto a Italia, la realizadora retrata el proceso de envejecimiento de cada uno de los personajes desde un lugar dignificante y maravilloso. Una curandera, una pastora, un cantinero retirado. Un puñado de personalidades que sugieren sonrisas, historias, conexiones personales y que logran emocionar más de una vez bajo la mirada-metáfora de la directora.

Una particularidad de Bosco es que en medio de un paisaje de fábula se encuentra con una historia tremendamente real, que es la de Alicia pero también la nuestra en un país marcado por la inmigración y el envejecimiento poblacional.