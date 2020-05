Imputaron al hombre que apuñaló a otro por no usar tapabocas en un comercio

La Justicia imputó por lesiones personales a un hombre que apuñaló a otro en un comercio por no usar tapabocas, según informaron a El Observador fuentes de la fiscalía.

El imputado —de 64 años— deberá cumplir con 60 días de arresto domiciliario, con el control de una tobillera electrónica, mientras espera por el juicio en su contra.

El hombre increpó a un médico de 66 años por no usar tapabocas para ingresar al comercio en el que ambos estaban, en Avenida Italia y Solano López.

El agresor fue detenido a una cuadra del lugar por los hijos del médico y en la captura los hombres le provocaron una fractura en el tobillo, según demostró una placa.

El médico agredido dijo a Subrayado que había ido al comercio para buscar pan y comer con milanesas. Según el testimonio del hombre, no llegó a entrar al comercio y sólo se asomó a la puerta para ver hacia la panadería.

Cuando hizo eso, una señora que estaba adentro le reclamó que usara tapabocas, a lo que el hombre respondió que era médico, que no iba a entrar al comercio y que en la calle no lo tenía que usar, según su relato.

En ese momento, el agresor, que estaba adentro por pagar, comenzó a insultar a los médicos. "Estaba pagando y salió a agredirme", contó la víctima, quien dijo que primero recibió golpes de paraguas.

Tras ese enfrentamiento, perdió de vista al agresor y buscó refugio en una peluquería. "Vino al rato a decirme que saliera, que me iba a matar", contó.

Ahí fue que el hombre sacó un cuchillo "de 30 centímetros" e intentó agredir al médico. "Me tiró la puñalada al pecho, como le bajé el brazo me dio en el abdómen. Como médico siempre opté por los regímenes de adelgazamiento y hoy tengo que optar por la obesidad que me salvó todas las víseras abdominales", relató.