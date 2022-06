Inagra, la promesa de Lacalle para 2023 y la crítica a Astori por $ 200 millones de déficit en el Fondo de la Granja

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció que en la Rendición de Cuentas del 2023 “van a estar los fondos para que el Inagra (Instituto Nacional de la Granja) empiece a andar caminando, después trotando, y después corriendo”. La promesa fue hecha en el marco de la 91 asamblea anual de la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria, que se hizo este fin de semana en Montevideo.

El mandatario dijo que para llevar adelante el Inagra es necesario contar con financiación y tiempo, porque pensar que un instituto arranca, se forma y comienza a funcionar corriendo “es no entender la maduración de las instituciones”. Y subrayó: “El Fondo de la Granja llegó a tener US$ 50 millones, y el ministro (Danilo) Astori lo mandó a Rentas Generales. Además no se convocaba a comisión fiscal, no sabíamos en qué se gastaba. Ahora tenemos que recomponer lo institucional y lo económico”, admitió.

El mandatario participó de la asamblea anual de la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria.

Déficit de $ 200 millones

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, informó en la actividad –en la que se reunieron integrantes del gobierno y productores– que el Fondo de la Granja tiene un déficit de $ 200 millones, y que antes de darle una estructura al Inagra es necesario fortalecer ese fondo, para dar los recursos que permitan un desarrollo para la granja y la incorporación de tecnología.

“Tengan la certeza, más allá de los plazos, tener un instituto no es suficiente, tenemos que tener los recursos y las políticas para llevar adelante”, mencionó el ministro y agregó que el gobierno mantiene el compromiso con el instituto.

El instituto reemplazará a la actual Dirección de la Granja, y fue creado en el marco de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Semanas atrás, más de 20 representantes del sector granjero se reunieron con el ministro Mattos, quien les transmitió la misma idea: la creación del Inagra puede quedar en suspenso, por ahora, por falta de recursos.

Autoridades del MGAP acompañaron a Lacalle Pou.