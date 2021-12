INAU pasó raya sobre la Copa Libertadores: una infracción y dos autocríticas

La infracción ocurrió el día de la final de la Copa Libertadores, el 27 de noviembre. Se labró un acta porque se identificó la presencia de dos adolescentes en un local donde estaba prohibida la entrada de menores. En este caso se trató de un boliche bailable. Se aplicó el artículo 186 del Código de la Niñez y la Adolescencia que estipula la prohibición de la concurrencia a "casinos, prostíbulos y similares, whiskerías y clubes nocturnos, independientemente de su denominación".

El informe que recibió el Ejecutivo del INAU al que accedió El Observador indica que el trabajo conjunto entre la Intendencia de Montevideo –a través de la Dirección de Espectáculos Públicos–, el Ministerio del Interior y el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescencia (Conapees) "se desarrolló en forma positiva".

A la hora de enumerar las carencias, expusieron dos puntos principales. El primero fue que no se concretó una campaña prevista en coordinación con la Junta Nacional de Drogas y la Junta Departamental de Drogas. Habían planeado realizar una campaña en redes sociales y establecer puntos de atención en la Fan Fest que tuvo lugar en Punta Carretas. Según se informó, "no se concretó por situaciones referidas a su funcionamiento".

El segundo punto refiere al trabajo interno de Espectáculos Públicos, que para la Copa Sudamericana se vio "menguado" debido a que "hubo inspectores con hisopados por covid que hicieron suspender salidas". De todas formas, aclara el informe, "se mantuvo la coordinación telefónica con intendencia y Contralor del MI por situaciones puntuales que pudieran surgir".

A principios de noviembre El Observador informó que el Ejecutivo del INAU había realizado un pedido de informes para saber si existía un riesgo real de un incremento de trata y explotación sexual de niños y adolescentes a partir de las finales. Dos semanas después, el instituto y el Ministerio de Turismo anunciaron un protocolo para prevenir incidentes.

La Línea Azul pasó a atender 24 horas –aunque no recibió ninguna llamada por este motivo– y se difundieron folletos informativos.

Según consta en el informe, se realizó una instancia de sensibilización al personal de la Intendencia que trabaja en las inmediaciones del Estadio, a los cuidacoches y trabajadores particulares que necesitan de permiso municipal para trabajar en el evento. También se entregaron folletos de Conapees en seis puntos claves de la ciudad.

Además, junto con el ministerio del Interior se realizaron intervenciones informativas en la Fan Fest de Punta Carretas. Inspectores de la Intendencia recorrieron locales comerciales y hoteles de mayor concurrencia y se incrementó la fiscalización.

La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, había advertido a El Observador que "este tipo de eventos se pueden prestar para situaciones de explotación".

"Se puede estar reclutando chiquilinas a las que les pueden estar proponiendo, a cambio de dinero que para ellas puede ser importante, entrar en una red de explotación. Obviamente no desde ese lugar: les ofrecen el dinero con la tentación de que pueden estar en hoteles. Hay una serie de situaciones, de chiquilinas que están en situación económica o psicológica y pueden caer en eso. Está bueno que lo sepa la ciudadanía: es explotación y es ilegal, no importa si la chiquilina se da cuenta o no", sostuvo Bottero.