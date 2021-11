Inau, en alerta ante posible aumento de explotación sexual durante finales de Sudamericana y Libertadores

El Ejecutivo del Instituto del Niño y el Adolescente en Uruguay (INAU) realizó un pedido de informes para saber si existe un riesgo real de un incremento de trata y explotación sexual de niños y adolescentes a partir de las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, a celebrarse el 20 y 27 de noviembre de este mes. Por su parte, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, dijo a El Observador que "este tipo de eventos se pueden prestar para situaciones de explotación".

El informe fue pedido al Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescencia (Conapees). Si el Ejecutivo recibe un análisis concluyente respecto de un peligro certero, prevén tomar medidas al respecto y abrir espacios de coordinación con otras entidades para poder evitarlo. Desde Inmujeres, ofrecen el Servicio de Atención a víctimas de Trata y Explotación de personas.

"Se puede estar reclutando chiquilinas a las que les pueden estar proponiendo, a cambio de dinero que para ellas puede ser importante, entrar en una red de explotación. Obviamente no desde ese lugar: les ofrecen el dinero con la tentación de que pueden estar en hoteles. Hay una serie de situaciones, de chiquilinas que están en situación económica o psicológica y pueden caer en eso. Está bueno que lo sepa la ciudadanía: es explotación y es ilegal, no importa si la chiquilina se da cuenta o no", sostuvo Bottero.

El Conapees dio cuenta de 410 situaciones de explotación sexual infantil en 2020.

Desde el Ministerio del Interior no respondieron a las consultas de El Observador.

Organizaciones feministas advierten sobre el aumento del negocio proxeneta en el país. Desde la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) del Uruguay y la organización no gubernamental El Paso publicaron un spot pidiéndole a la población que no participen del negocio. "En noviembre, Montevideo va a ser sede de dos eventos importantes internacionales. Para ello, ya se están aprontando las personas que captan jóvenes, adolescentes y menores de edad para ser explotados sexualmente. ¿Vos vas a jugar ese partido?", preguntan.

En 2014, la red de asociaciones civiles contra la explotación y la trata Ecpat realizó una campaña denominada "No mires para el costado" en la previa del mundial celebrado en Brasil. Involucró a 15 países y llamaba a evitar el turismo sexual infantil. En 2010, el Fondo de la ONU para la Infancia pidió a las autoridades sudafricanas tomar las medidas pertinentes para evitar la explotación sexual infantil de cara al mundial de fútbol.

Las personas brasileñas identificadas como "violentas" tendrán prohibido el ingreso a Uruguay. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, prevé que para esos eventos el país cuente con un dispositivo de seguridad que le otorgue "prestigio" y espera, a su vez, recibir "de brazos abiertos" a quienes asistan a disfrutar del espectáculo desde suelo brasileño. "Queremos que sea una fiesta de América y no que terminemos en actos de violencia", reiteró en rueda de prensa.