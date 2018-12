Indicador de Mercado del Este cerró 2018 a igual valor que en 2017

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

El mercado lanero australiano pasó su primera semana de receso con actividades que volverán sobre la segunda semana de enero. Se trata de un mes que habitualmente tiene limitada actividad local, aunque eso puede cambiar si llega a ver un rebote en los precios. Se debe tener en cuenta, además, que en febrero están los festejos del Año Nuevo en China, lo que baja la actividad en los mercados internacionales.

El Indicador de Mercado del Este (IME) terminó el 13 de diciembre con un valor de US$ 13,46 por kilo base limpia, ganando 10 centavos en la semana. Se trata de un valor prácticamente igual con el que cerró el año calendario 2017.

Para la segunda mitad de la zafra la expectativa está en el comportamiento de la demanda china, con una economía que se ha venido desacelerando. Un dato relevante es que la producción australiana en 2018/2019 será, incluso, inferior a la ya proyectada inicialmente, por lo que esto debería ser un factor de sostén para el mercado.

En el mercado local hay diferentes aproximaciones de cuánta lana –especialmente fina– se vendió en la primera mitad de la zafra, teniendo en cuenta el volumen de negocios que se realizaron en el lomo. Hubo muchas operaciones que se hicieron antes de la esquila, con un valor base ajustable en función del resultado final en cuanto a grosor y rendimiento. En general, se entiende que la zafra marcó un leve engrosamiento de la fibra.

La otra duda es si podrá darse una recuperación de los valores internacionales por las lanas gruesas, lo que genera una demanda más sostenida para los exportadores locales.

Este jueves la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana pasó un valor de US$ 10,18/kg por lana entre 21 y 21,9 micras grifa verde; US$ 8,50 para lotes de 23 a 23,9 micras grifa verde. Por lana de 29 a 29,9 micras el precio sin acondicionar fue US$ 2,30/kg.