Informe jurídico de la ANEP descartó plagio en documento de reforma educativa porque “no hubo ánimo de lucro” 

Un informe de la asesoría jurídica de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) descartó oficialmente la ocurrencia de plagio en un documento sobre el proceso de transformación educativa.

El informe, elevado este miércoles ante la comisión de Educación del Senado y al que accedió El Observador, concluyó que no se han configurado acciones de “plagio” ni “reproducción ilícita”, previstas por la ley de Derechos de Autor, ya que nunca se ocultó al verdadero autor.

Lo que sí pasó, reconoce el informe, es que se lo citó en forma incorrecta, o sin cumplir con la totalidad de la forma establecida en las normas más aceptadas académicamente para realizar citas o referencias. Lo que ha existido son algunos “errores de citado”, de acuerdo a las normas más estrictas en cuanto a cómo se debe “citar” o cómo se debe realizar las referencias bibliográficas, causado por ser un documento borrador, sin terminar, “en construcción”. Todo además, en un “párrafo aislado”, dice el informe.

Tampoco existió, señala, una “apropiación de obra ajena” por parte de los que elaboraron el documento, ya que nunca lo firmaron ni figuran sus nombres, ni tampoco han pretendido ser sus autores. Asimismo, tampoco existió en ellos un “ánimo de lucro” ni obtuvieron beneficio alguno. Menos aún la intención de causar un perjuicio injustificado.

El informe señala la opinión de expertos como Beatriz Bugallo que, citando a Ricardo Antequera Parilli, sostiene para que configurarse un plagio debe existir la intención de “hacer pasar una obra ajena como propia y así obtener los frutos del esfuerzo del trabajo de otro sin esfuerzo”. Al no tener firma y tratarse de una “construcción colectiva”, se subraya, nadie se benefició con la apropiación de su contenido.

El documento “plagiado” es la Propuesta para el diseño curricular de la formación de grado de los educadores, de julio de este año. El quinto párrafo es el que aparece cuestionado y fue tomado de la página web del Ministerio de Educación y Cultura de Argentina. La situación fue advertida por el consejero Julián Mazzoni, que advirtió del hecho ante el Consejo Directivo Central (Codicen).

El tema fue discutido este miércoles en la Comisión de Educación del Senado. El presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE), Víctor Pizzichillo, insistió en la postura oficial: se trata de un “documento en construcción” y no es una “forma final o acabada”. De todas formas, remarcó que la secretaría técnica del organismo “revisará” todo el documento. También dijo que se pidió comprar un sistema electrónico de antiplagio. “Tampoco va a ser garantía de que no exista plagio, pero permitirá aumentar los controles”, señaló.

El senador frenteamplista Sebastián Sabini (MPP) sacó a relucir por su parte el Reglamento sobre Honestidad Académica, aprobado por el CFE en junio de 2021. Allí se define lo que es se debe considerar un plagio. Allí se dice que sucede "cuando cualquier miembro de la comunidad académica - estudiante de grado, de posgrado o docente - incluye en una producción un texto, argumento o información procedente de una una fuente existente con anterioridad, independientemente del soporte en el que se encuentre, sin señalar su origen y apropiándose total o parcialmente de la producción existente".

Allí se prevé también la existencia del "plagio negligente", que sucede cuando se produce una copia sin citar pero se evidencia falta de intencionalidad, ya sea por desconocimiento o por desprolijidad técnica.

Sin embargo, el informe jurídico del Codicen apela a ese reglamento para subrayar que existe plagio siempre y cuando se trata de una “producción académica”. Al tratarse lo del CFE de un “documento en construcción” no acabado, el plagio no se configuró. Por lo tanto, el reglamento no se aplica.

Según el presidente del Codicen, Robert Silva, todo se trató de un "error importante" que no debe vincularse a la "ética" del proceso de transformación educativa que se intenta llevar adelante. Silva desmintió las afirmaciones que indican que se pretende cambiar la formación en educación "plagiando o copiando" ideas de otros países.

Silva intentó llevar tranquilidad a la senadora opositora Liliam Kechichian, que se alarmó ante una intervención de Mazzoni, que dijo haber percibido nuevamente un hecho similar. “Quiero sacarle entidad a ese tema”, señaló el presidente del Codicen. “No lo cataloguen de esa manera, con características similares, porque no estoy en condiciones de decir que lo fuera”.