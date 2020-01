Inicio de 2020 volátil en el mercado lanero australiano

Hubo un comienzo volátil de 2020 para el mercado lanero australiano, luego de tres semanas de receso. En la plaza local, en tanto, se anotaron algunos negocios, aunque se quiere evaluar la dirección de los precios internacionales con una demanda que no se afirma todavía.

El Indicador de Mercado del Este (IME) cerró este jueves en US$ 11,11 por kilo base limpia, ganando 45 centavos o 4,2% en las tres primeras subastas de 2020.

El martes, en la primera jornada tras el receso, se dio un salto de casi 6%, notándose competencia de la demanda. El miércoles se moderó el ajuste y este jueves hubo una corrección a la baja.

En la divisa australiana el IME cerró en AU$ 16,09 por kilo base limpia, avanzando 3,3% en la semana.

En el acumulado de la zafra 2019/2020 –que comenzó el 1° de julio– el indicador medido en dólares estadounidense cae 7,3%.

En la semana los mayores avances se dieron en lanas finas. En los lotes de 28 y 30 micras se dio una baja de 1,6% y 1,8%, respectivamente, con un avance de 1,75% para las de 26 micras. En las lanas de 18 a 20 micras los aumentos fueron de entre 4,5% y 5,4%.

En el informe de Zambrano & Cía se indicó que los valores en la semana fueron cediendo a medida que se cerraron las compras pendientes durante la semana. Y se señaló que para la semana que viene la oferta se ubicaría en torno a 60.000 fardos, lo que podría generar una presión hacia abajo.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana informó, por su parte, sobre algunos negocios con valores por lanas entre 21 y 21,9 micras con precios de US$ 7 por kilo grifa celeste y US$ 7,30 por kilo grifa verde. En lanas de 22 a 22,9 micras la referencia para grifa verde fue de US$ 6,50 por kilo contra US$ 8,50 por kilo un año atrás.

En lanas de 28 a 28,9 micras las referencias sin acondicionar fue de US$ 2,6 por kilo y de US$ 2,8 por kilo grifa celeste, con base en esa misma fuente.