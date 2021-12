Inisa: cesan a directora blanca y mantienen a presidenta de Cabildo Abierto

El directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) era desde hace tiempo un dolor de cabeza para la coalición de gobierno, en particular por la relación de conflicto entre las dos directoras oficialistas: la presidenta Rosanna de Olivera (Cabildo Abierto) y Sandra Etcheverry (Partido Nacional).

Las diferencias, que generaron durante meses varios enfrentamientos públicos y cruces de declaraciones que involucraron incluso a referentes de los socios de la coalición, al punto que en la cúpula de gobierno llegaron a considerar “barajar y dar de nuevo” en la integración del directorio.

Sin embargo, este viernes el gobierno anunció que el cambio se restringiría a la representante del Partido Nacional y que Etcheverry abandonará el organismo a partir del lunes, el día en que el directorio está convocado a un llamado a sala en el Parlamento para analizar una serie de denuncias y problemáticas en su interna.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo a El País que se definió hacer un “enroque” y transferir a Etcheverry a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. La jerarca de ese organismo, Rosario Pérez (del sector Por la Patria), pasará a desempeñarse en el lugar de Etcheverry una vez que el Parlamento apruebe la venia correspondiente.Según Delgado, el “enroque” fue de común acuerdo entre las partes.

Legisladores de la coalición fueron informados del cambio el jueves por la noche y señalaron a El Observador que por el momento no se prevén más cambios en el directorio.

La decisión se conoció horas después de la reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en la que conversaron sobre el veto al proyecto de ley forestal. Si bien en Cabildo Abierto no lo consideran un episodio atado a la objeción presidencial al proyecto que partió de sus filas, sí celebran que se haya apartado a la dirigente nacionalista y no a De Olivera.

“Me alegro mucho. Era lo que esperábamos dada la conducta de la directora Etcheverry”, dijo a El Observador el senador Guillermo Domenech, también presidente de Cabildo Abierto.

Meses atrás, el presidente Luis Lacalle Pou tuvo arriba de la mesa la decisión de cambiar la integración del directorio del Inisa ante las evidentes diferencias entre las directoras, en particular entre De Olivera y Etcheverry.

Sin embargo, esa opción quedó en suspenso luego que el Manini Ríos saliera públicamente a defender a De Olivera y pedir la remoción de Etcheverry.

El ex comandante en jefe del Ejército había defendido a su correligionaria e instado al Poder Ejecutivo a suplantar a Etcheverry al entender que le generaba “problemas”. “Yo la respaldo totalmente a (De Olivera) porque el problema no es ella, es la directora nacionalista. Espero que (el Poder Ejecutivo) la cambie, porque a mi entender es ella la que está generando problemas con los demás”, expresó.

En una nota que Etcheverry dio a radio Universal en agosto pasado, aseguró haber discrepado con la presidenta del Inisa en el ingreso de la Guardia Republicana a los centros de reclusión de menores sin que el Directorio en su totalidad lo haya aprobado. “Creo que ahí, lamentablemente, fue la molestia por parte de Cabildo de que yo no me haya alineado con una posición que había tomado la presidenta”, sugirió.

“Han puesto mi nombre de una forma que, considero, no se me ha respetado”, afirmó. Etcheverry, que se definió irónicamente como la “mala de la película”, dijo que intentó ser “muy paciente”, cautelosa y respetuosa de la coalición para no perjudicar más la situación.

La Cámara de Diputados levantará su descanso este 20 de diciembre para sesionar en régimen de comisión general y así analizar la situación del Inisa. Será a través de un llamado a sala a su directorio, impulsado por el Frente Amplio, y por el cual también se convocó al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema.