Inisa no cerrará polémico Centro de Máxima Contención, pese a pedido de Derechos Humanos

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) no tiene posibilidad de cerrar de forma inmediata el Centro de Máxima Contención, tal como lo había aconsejado el Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) tras la consumación de un suicidio -el tercero del año- por parte de un adolescente que estaba recluido en ese centro.

Fuentes del Inisa dijeron a El Observador que la apertura o cierre de un centro no es algo sencillo y que no depende de la voluntad del servicio descentralizado. Además, entienden que al hacer esta recomendación el INDDHH no contempla un asunto medular como los recursos financieros que se requiere para trasladar la operativa a otro lugar.

El integrante del Consejo Directivo del instituto, Wilder Tayler, dijo a El Observador que el adolescente que se mató este jueves tenía 16 años, hacía cuatro que estaba "institucionalizado" y que ya había tenido otros intentos. Compartía su "celda" con otro menor que tuvo una cita médica y al quedar solo se quitó la vida, dijo Tayler.

La @NDDHH a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) expresa su consternación ante la muerte de un joven en el Centro de Máxima Contención (CMC) de INISA, (Cufré y Bv. Artigas), y recomienda el cierre inmediato https://t.co/jepOeYxXLL pic.twitter.com/YvK0X1i1Rt — INDDHH (@INDDHH_Uy) December 21, 2018

Desde el Inisa sostienen que el suicidio del adolescente "no tiene que ver con el centro", sino que "era un paciente psiquiátrico de larga data, que ya había tenido varios intentos de suicidio, incluso antes de ingresar al centro".

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que forma parte del INDDHH, hizo cuatro visitas este año al Centro de Máxima Contención desde que fue reabierto en agosto de 2015. La INDDHH afirma que ese centro se encuentra "prácticamente bajo las mismas condiciones que tiempo atrás habían motivado su cierre".

"En efecto, su estructura edilicia comprimida, oscura, escasamente ventilada, y con una fuerte impronta punitiva, lo convierten en un lugar absolutamente inadecuado para albergar adolescentes", afirmó en un comunicado. Para el MNP estas condiciones generan "consecuencias negativas" para la "salud mental" de los adolescentes que allí están recluidos. No en vano en este centro es donde se produce "un mayor número de intentos de autoeliminación", agregó el texto.

Tayler explicó que los problemas de diseño estructural -que generan un contexto "opresivo" y que están pensados para un abordaje punitivo y no de rehabilitación- son "difíciles de cambiar". El especialista dijo que el centro tiene capacidad para 30 adolescentes y 10 "celdas", pero en la actualidad no está lleno.

Señaló que en este centro suele haber mayores de 15 años o que vienen de otros centros en donde no se puede adecuar. "Debería se un centro de atención especializada pero la impronta es de seguridad: el encierro es la tónica del lugar", insistió Tayler y mencionó que en varias ocasiones hablaron del tema con las autoridades del Inisa. "Se mandan informe, oficios, etc. El tema se ha planteado, ellos lo saben".

Sin embargo, desde el Inisa afirman que el centro no se puede cerrar hasta que no estén prontas las nuevas construcciones.