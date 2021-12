Cambio en el Inisa: Sandra Etcheverry deja el directorio y pasa a DDHH de Presidencia

La actual directora nacionalista en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Sandra Etcheverry, pasará a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, luego de diferencias en la interna de la institución, con su presidenta, Rosanna de Olivera (Cabildo Abierto).

Quien ocupa ese lugar hoy, Rosario Pérez, pasará a desempeñarse como vicepresidenta del Inisa una vez que el Parlamento apruebe la venia correspondiente. En diálogo con El País, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, lo definió como un "enroque" que el gobierno decidió hacer, y que fue de común acuerdo entre las partes.

La Cámara de Diputados levantará su descanso este 20 de diciembre para sesionar en régimen de comisión general y así analizar la situación del Inisa. Será a través de un llamado a sala a su directorio, impulsado por el Frente Amplio, cuyos directores estarán acompañados del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, tal como informó El Observador.

Meses atrás, el presidente Luis Lacalle Pou tuvo arriba de la mesa la decisión de cambiar la integración del directorio del Inisa ante las evidentes diferencias entre las directoras, en particular entre De Olivera y Etcheverry.

Sin embargo, esa opción quedó en suspenso luego de que el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, saliera públicamente a defender a De Olivera y pedir la remoción de Etcheverry.

Manini Ríos había defendido a su correligionaria De Olivera e instado al Poder Ejecutivo a suplantar a Etcheverry al entender que le generaba "problemas". "Yo la respaldo totalmente a (De Olivera) porque el problema no es ella, es la directora nacionalista. Espero que (el Poder Ejecutivo) la cambie, porque a mi entender es ella la que está generando problemas con los demás", expresó.

En una nota que Etcheverry dio a radio Universal en agosto pasado, aseguró haber discrepado con la presidenta del Inisa en el ingreso de la Guardia Republicana a los centros de reclusión de menores sin que el directorio en su totalidad lo haya aprobado. "Creo que ahí, lamentablemente, fue la molestia por parte de Cabildo de que yo no me haya alineado con una posición que había tomado la presidenta", sugirió.

"Han puesto mi nombre de una forma que, considero, no se me ha respetado", afirmó. Etcheverry, que se definió irónicamente como la "mala de la película", dijo que intentó ser "muy paciente", cautelosa y respetuosa de la coalición para no perjudicar más la situación.

Etcheverry, que ahora ocupará otro cargo en el gobierno, integró la Cámara de Representantes de la República en el período 2005-2010 y fue ministra de la Corte Electoral del Uruguay entre 2010 y 2017.