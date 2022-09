Insúa no achica con Tinelli: "Es de cobarde dirimir problemas personales dañando a mis hijos"

El entrenador de San Lorenzo de Almagro, Rubén Darío Insúa, volvió a cargar contra Marcelo Tinelli, expresidente del club granate, luego de que trascendiera que fue citado a declarar por la justicia luego de sus primeras expresiones.

El DT reavivó un conflicto el pasado fin de semana cuando en pleno partido le dijo a los plateístas: “¿Por qué no lo putean a Tinelli que se robó todo, acá?", lo que quedó registrado por cámaras y se viralizó.

En la conferencia de prensa tras el partido el entrenador fue consultado por sus dichos contra el conductor y dijo que no tenía nada que aclarar.

“MANGA DE HIJOS DE PUTA, POR QUÉ NO LO PUTEAN A TINELLI QUE SE ROBÓ TODO DE ACÁ”.



Luego, trascendió que el entrenador iba a ser citado a declarar por sus expresiones.

Sobre eso habló este miércoles en conferencia de prensa tras el entrenamiento de su equipo.

"Nadie me ha informado, pero leí que una fiscal de la Ciudad me iba a citar por incitación a la violencia”, señaló, y contó lo que ocurrió cuando se acercó a la platea. “Pasó la antítesis de eso. No hubo nadie que a mí me haya insultado. Sí hubo una persona que estaba enojada con algunos jugadores. Le dije que había que apoyar al equipo. No hubo ningún insulto hacia mi persona, ni hacia el cuerpo técnico. Las personas del fútbol tenemos que evitar que haya situaciones que deriven en conflicto. Mi conducta estaba estrictamente direccionada a evitar una hipótesis de conflicto", explicó sobre el cruce con los plateístas.

Luego, se refirió al cruce con Tinelli, a quien no nombró. "El segundo tema, mis opiniones cuando quiero que trasciendan públicamente lo hago a través de los medios. A veces te firman sin pedirte permiso. Yo tengo una opinión formada, pero cuando quiero que se haga público lo hago a través de los medios de comunicación".

"No me molestó que (Tinelli) haya tomado cartas en el asunto. Con la persona que acabas de nombrar no tengo ni quiero tener buena relación. Al contrario, no tengo una buena opinión como individuo”, expresó.

Insúa se refirió luego a los problemas que tenía con Tinelli.

“Cuando las personas mayores tienen un problema, lo tiene que resolver entre ellos. Es de cobarde cuando vos dirimís un problema personal y le haces daño al hijo de uno de los dos. Eso jamás lo haría", expresó.

Según informaron medios argentinos, la situación se debe a que Robertino, uno de los hijos del entrenador, no fue ascendido a la Primera de San Lorenzo cuando se destacaba en la reserva. Hoy el futbolista juega en Estados Unidos.

"No tuvo coraje para resolverlo conmigo y lo tomó contra mis dos hijos. Es una opinión mía. Con este individuo hace muchos años que no tengo relación ni quiero tenerla. Estoy dispuesto a dirimir la situación en la forma que él elija. Si lo quiere resolver en forma personal que me diga la hora y el día. Yo creo que nunca le falté el respeto a nadie", agregó.

Por último, señaló: "Él se enojó conmigo por un episodio y me consta. Yo sé lo que piensa él de mí y él sabe lo que yo pienso de él. No le di importancia a su enojo. A partir de que se metió con gente que amo, hasta el último día vamos a estar en veredas opuestas en el plano humano y personal".