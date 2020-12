Intendencia de Lavalleja multó con más de $ 130 mil a local bailable que incumplió aforo

Ir, no ir; hacerla, no hacerla: el dilema de las fiestas bailables casi no existía en Minas, en Lavalleja. Las reuniones clandestinas, las previas, los asados, las juntadas y la reapertura de locales no eran la principal inquietud entre los habitantes de la ciudad hasta este fin de semana. Con el control de la pandemia asegurado —el departamento nunca tuvo más de cuatro casos activos de coronavirus—, muchos de ellos, principalmente jóvenes, empezaron a salir, a aglomerarse entre música y alcohol y a organizar algunos eventos con más de 300 personas donde, por ejemplo, hace casi dos meses, se detectó que una joven que estuvo en uno dio positivo de coronavirus una semana más tarde.

Al cabo de un tiempo, el número de fiestas irregulares bajó. Para Blanca Olivera, la jefa de Policía del departamento, fue porque "la gente acató la exhortación" aunque, en paralelo, pasó algo más: reabrieron bares, pubs y otros locales que antes de la pandemia funcionaban como bailes. La inquietud de las autoridades, sin embargo, siguió siendo la misma. El desacato de las medidas sanitarias, la aglomeración y los protocolos incumplidos fueron denominadores comunes que, hasta este viernes y sábado, prácticamente no fueron visibles. Pero el fin de semana la situación cambió. Primero, pasó en el Artesanal Bar, local que recibió la inspección de Bomberos e incumplió el requerimiento de tener seis extintores en condiciones para eventuales incendios. Después, en el Complejo Jardines, donde la repercusión en redes no tardó en llegar. Allí, la Dirección de Higiene de Lavalleja fue más allá y sancionó al establecimiento con una multa económica de entre 100 y 200 Unidades Reajustables (de $ 128.980 a $ 257.960), a la que se sumará la del Ministerio de Salud Pública, por "exceso de capacidad" (más de 300 personas), "incumplimiento en la distancia de mesas" (menos de dos metros) y más personas sentadas de las permitidas (en algunos casos hasta 10, donde lo habilitado es cuatro), según supo El Observador. Un video filmado dentro del local, que muestra a decenas de personas bailando, es una de las "pruebas gráficas para actuar de oficio" que utilizará la Intendencia para sancionar, pese a que el incumplimiento no fue detectado por la inspección al momento de realizar la visita. La evidencia redundará, además, en la clausura del complejo en las próximas horas, informó una fuente a El Observador. El intendente de Lavalleja, Mario García, recibirá un informe este miércoles con las constataciones de las autoridades y sellará el documento para confirmar la resolución. "La Intendencia inspecciona dos veces por noche algunos lugares y a veces cuando van está todo normal, pero los descontroles surgen después. Quiero ver los antecedentes de cómo ha sido la conducta y cuál fue la infracción ahora", dijo sobre el tema.