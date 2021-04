Richard Sander: "Nuestra vida en común con Livramento es el principal problema"

Tras haber realizado casi doce horas de ruta el martes, el intendente de Rivera, Richard Sander, se reconoce con "mucha tensión". Durante su visita a Montevideo para reunirse con la Mesa del Congreso de Intendentes y luego encontrarse en Torre Ejecutiva con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, los expedientes a la espera de su firma se amontonaron en su bandeja de entrada.

Ya asentado en Rivera, el intendente dio detalles vía conversación telefónica del impacto que tendrá el programa de Jornales Solidarios que impulsa el Poder Ejecutivo, que según él trascienden lo laboral. En el diálogo con El Observador, el dirigente colorado también habló sobre la expectativa de revitalizar el centro riverense con una reapertura de los free shops, las complicaciones fronterizas en materia económica y sanitaria, y el ritmo auspicioso en la vacunación en el departamento.

La Mesa del Congreso de Intendentes estuvo el martes en Torre Ejecutiva. Allí se dieron a conocer los detalles del plan de Jornales Solidarios: 15 mil puestos laborales, remuneración de $12.500 la quincena y su distribución según tres criterios: una base fija para todos los departamentos, un reparto según densidad poblacional y uno según tasas de desempleo. ¿Cómo va a ser organizar toda esa logística?

Viene en el momento justo. Todos los sectores políticos lo venimos solicitando. Es un gran compromiso para las intendencias y nos genera una complicación logística, porque vamos a tener que poner recursos en indumentaria y materiales. En Rivera vamos a dedicarle mucho al barrido, a la poda y a un plan de veredas. Es una buena herramienta para, aparte de generar trabajo, dejar una inversión en infraestructura. La idea es que la gente no circule por las calles y sí lo haga por las veredas.

¿Cómo se concilia entre la necesidad de parte del departamento de reforzar algunas tareas y un trabajo transitorio para gente que en este momento está muy mal?

En nuestro caso, que tenemos mil funcionarios, recibir 300 o 400 empleos por seis meses, refuerza mucho los equipos de trabajo. Nuestra idea —y ayer el presidente nos dijo: "No se olviden del interior"— era también llevar funcionarios a las alcaldías y las juntas locales. Tenemos cinco puntos: Tranqueras, Minas de Corrales y Vichadero, y después las juntas locales de Las Flores y Lapuente. Ahí, que hay uno o dos funcionarios de muchos años, está bueno poner un poco de energía para atender los planteos del interior profundo.

Usted planteó varias veces su desacuerdo con el cierre de los free shops por considerar que no son parte del problema. Ayer volvió a plantearlo en Torre Ejecutiva. ¿Qué respuesta le dieron?

En aquel momento llegamos a casi 1.700 casos y no había focos en ninguno de los free shops. No así en los centros educativos, donde teníamos 29 con casi 100 positivos y 500 personas en cuarentena. Recién 40 días después del cierre empezamos a ver una baja sensible en el número de casos. Nuestra vida en común con Livramento es el principal problema. Así como tenemos diez frecuencias de ómnibus en las que van cientos de riverenses a Montevideo, también los santanenses viajan a Porto Alegre, a Bagé, a Pelotas; ciudades con muchos casos, y de las que vuelven contaminados.

¿Y qué respuesta le dieron este martes sobre los free shops?

El gobierno está pensando en reabrir lentamente la educación. Se va a analizar, ellos tendrán los elementos con el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) para tomar las decisiones. Como intendencia planteamos nuestro punto de vista. El free shop genera más de mil puestos de trabajo de forma directa y otros tantos de forma indirecta. Eso hace que al no trabajar, tampoco trabajen los hoteles y los restaurantes. Es una cadena que hace que si salís al centro de Rivera sea prácticamente un desierto.

Presidencia

Rivera es el segundo departamento con mayor porcentaje de población vacunada (48%). Este martes fue la primera vez que bajó de los mil casos activos desde el 21 de marzo. En este sentido, ¿cómo proyecta la vida en el departamento con la población inmunizada teniendo tan cerca a un país que va a un ritmo mucho menor?

Al día de ayer la población vacunada era de 108.569 habitantes, de la cual 52.906 tenían la primera dosis. Esto es el 70% de los 76 mil riverenses que están en la población objetivo, y un 38% con segunda dosis. A este ritmo, en los primeros días de junio estaríamos con la población inmunizada.

¿Cómo proyecta la situación de frontera con Brasil yendo más lento? El diputado Marne Osorio proponía vacunar del lado de Livramento.

El planteo está realizado y tenemos muy claro que primero tenemos que vacunar a los uruguayos. En julio, cuando se termine, posiblemente se pueda utilizar un remanente del fondo Covax en las ciudades gemelas: Chuy-Chuí, Río Branco-Yaguarón, Rivera-Santana y Artigas-Quaraí. Es un planteo importante para generar la barrera sanitaria del otro lado de la frontera. Pero eso no depende de nosotros. Hasta hace pocas horas Santana tenía a 15 mil vacunados con primera dosis y 3 mil con segunda. La dificultad que han tenido para conseguir las vacunas se nota en un proceso que va muy pero muy lento: recién están llegando a las personas con 60 años.

¿Qué postura va a adoptar el Congreso de Intendentes respecto a la exoneración de contribución para los hoteles y de la patente para arrendadoras y empresas de transporte?

Aquí tomamos la decisión de congelar la contribución en el año 2020. La gente pagó lo mismo que en 2019 a valores constantes. Y cuando asumimos en 2020 habíamos mandado a la Junta con (la exintendenta) Alma Galup una norma para congelar la contribución urbana, suburbana y de alcaldías para el 2021. Ahí tenemos un descuento de casi el 30%. En materia de patente no depende de la intendencia, pero hicimos un planteo en el seno del Congreso de Intendentes para una rebaja para 12 mil vehículos que habían aumentado por encima de la inflación. El gobierno nacional ha hecho un montón de medidas que benefician a los sectores, sobre todo en aportes al BPS. Siempre le recuerdo a los empresarios que pagan 7,5% de aportes patronales mientras que las intendencias departamntales pagamos 16,5%. No es fácil, pero todos los planteos van a ser analizados.

¿Están dispuestas las intendencias a acceder a este pedido?

Las intendencias, al menos hablo por el interior, somos las que damos respuesta a todos los problemas: desde los que nos corresponden como recolección, alumbrado, calles y cementerios, hasta más comedores municipales, la fiscalización con el Ministerio del Interior, la desinfección de casi todos los centros públicos y privados del departamento. Por todo ese costo extra de más de $30 millones es que le hemos planteado al gobierno de participar en el Fondo Coronavirus. Obviamente, con este esfuerzo que hace con los empleos, se nos va por agua abajo, y seguimos manteniendo ese esfuerzo nosotros.

¿Qué va a pasar con el aeropuerto internacional de Rivera ahora que el gobierno anunció su concesión junto a otros cuatro por una inversión total de US$ 65 millones?

Sacando Montevideo y Durazno, probablemente sea el que está en mejores condiciones por las pistas e infraestructura. Venimos de un largo proceso desde el Frente Amplio de tercerizar ese aeropuerto y hoy se da a partir del nuevo gobierno. Esperemos que los inversores puedan retomar los vuelos, que van a ser muy importantes para el desarrollo empresarial. Más si tenemos zona franca y parque industrial. Obviamente que también para la universidad (UTEC y Udelar), porque muchas veces los profesores vienen del sur. Lo vivimos quienes vamos a Montevideo cada 15 días: la carretera y los camiones están cada vez más complejos. Se demora por lo menos seis horas en llegar y, en los próximos meses, cuando UPM empiece a funcionar, va a ser por lo menos siete horas. Entonces el avión, para algunas tareas específicas, va a ser muy importante.

¿Qué opina de la propuesta del senador y exintendente de Cerro Largo Sergio Botana de crear una patente de introducción fronteriza para convertir en comerciantes a quienes hacen contrabando?

Vi solamente el titular. En la primera entrevista que tuvimos con el presidente en octubre, le planteamos la posibilidad de generar empleo y una canasta de bienes en todas las áreas, también en construcción e higiene, para poder competir con Brasil. Él nos habló de que había una propuesta de un grupo de comerciantes en Tacuarembó de generar algo parecido, y lo de Sergio también va en la misma línea de formalizar lo que hoy es informal. Tenemos que trabajar en políticas de frontera. Ya tuvimos algún listado de productos, pero después la viveza criolla hace que esos productos, en vez de quedar en la frontera, sigan para el resto del país.

¿Osea que estaría de acuerdo con el concepto?

Yo tengo que encontrar alguna solución para competir con Brasil. Pero no me animo a opinar, tengo solo titulares.