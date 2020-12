Intendentes piden tener línea directa con el GACH para intercambiar sobre medidas

El Congreso de Intendentes se reunió de urgencia este jueves para procesar las medidas establecidas por el gobierno nacional en el marco del aumento de los casos de covid-19.

En la sesión, los jefes departamentales resolvieron por unanimidad suscribir las políticas anunciadas por el presidente Luis Lacalle Pou –entre ellas, el teletrabajo en las oficinas públicas en la medida de lo posible, el cierre de bares y restaurantes a partir de la medianoche, la prohibición de actividades deportivas en espacios cerrados– y también solicitaron al Poder Ejecutivo tener “acceso al asesoramiento directo” del Grupo Asesor Científico Honorario “teniendo en cuenta las particularidades departamentales y en aras de maximizar la efectividad de las medidas presentes y plausibles de ser adoptadas”.

Los intendentes pretenden conocer de primera mano, y no a través de los informes o comunicaciones institucionales, las razones de las medidas adoptadas así como los modelos predictivos, para poder sugerir acciones complementarias y seguir de cerca la evolución de los resultados.

“Nosotros ante todo reivindicamos la gestión del Poder Ejecutivo. Esto no pasa por una cuestión de querer meternos en la toma de decisiones, que compete al gobierno. Es simplemente tener la oportunidad de aportar, conocer mejor el impacto de las medidas y poder consultar o proponer algunas cuestiones”, dijo a El Observador el intendente de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera.

La idea de los intendentes es que ese asesoramiento se coordine a través de la Mesa del Congreso, integrada por el presidente Carmelo Vidalín (intendente de Durazno e integrante del Partido Nacional) y los vicepresidentes Andrés Lima (Salto, Frente Amplio) y Richard Sander (Rivera, Partido Colorado).

Leonardo Carreño

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo en conferencia de prensa que en la reunión quedó expreso el “ánimo unánime de colaborar con el gobierno nacional reconociéndolo como la autoridad” en el combate a la pandemia, y que la línea directa con el GACH ayudaría a “entender la efectividad de las medidas que estamos tomando y también para plantearnos otras”. “Se trata de solicitar ese acceso a asesoramiento científico para medir y planificar con orden. Por eso planteamos una operativa centrada en la mesa”, afirmó.

Olivera mencionó como ejemplo el caso de la prohibición de los gimnasios y señaló que cada jefe departamental puede conocer “situaciones similares” que quizá no estén contempladas en las medidas.

Puertas adentro, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, también defendió la necesidad de “un ámbito” en el cual los líderes locales pudieran “preguntar” y “sugerir” en aras de una “política de estado”.

“De repente no todos queremos cortar ese bacalao, pero sí saber por qué se toma esa decisión y no otra”, dijo el frenteamplista, según supo El Observador a través de participantes de la reunión.

“Todos estamos en el ámbito ideal para sugerir, impulsar, acompañar e incluso para integrarnos a un espacio donde podamos hacer una pregunta más. No tenemos espacio para preguntar: no un pedido de informe, sino por qué no esto otro, o qué pasa si planteo por ejemplo el tema de los raid”, graficó Orsi.

Horas antes, los intendentes frenteamplistas estuvieron reunidos con la bancada de senadores de la oposición. A raíz de ese encuentro, el Frente Amplio solicitó al gobierno la instalación de “una Comisión Especial del Senado para el estudio y seguimiento de la Pandemia del Coronavirus”, con participación del Congreso Intendentes, la Universidad de la República y la Academia.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, defendió públicamente esa iniciativa “para que las decisiones sean con el mayor nivel de discusión y con el mayor respaldo científico".

Miranda dijo que el objetivo de esa comisión sería “estar lo mejor informados posible” y generar “ámbitos de intercambio de los puntos de vista” sobre la gestión de la pandemia.

Según afirmó, se trataría de “una comisión parlamentaria” y no una nueva “comisión científica”.