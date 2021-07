Interior separó del cargo a cinco policías que agredieron a presos en Punta de Rieles; “una barbaridad”, dijo Heber

El Ministerio del Interior inició un sumario con separación del cargo a cinco policías que agredieron a dos presos en la cárcel de Punta de Rieles. La cartera elevó la denuncia ante la fiscalía que ahora investiga los hechos y eventuales responsabilidades penales. “Hay sucesos que están pasando muy preocupantes, hemos informado a la fiscalía para que tome inmediatamente cartas en el asunto”, dijo el ministro Luis Alberto Heber.

La situación que identificó la policía ocurrió la mañana del lunes en la Unidad 1 y quedó registrada en las cámaras de seguridad internas, elemento que ahora está en manos de fiscalía. “Nosotros separamos a la gente del cargo porque nos parece una barbaridad”, añadió Heber en rueda de prensa este sábado mientras participaba de una actividad política.

Según aportó el ministerio mediante un comunicado, “ante la gravedad del hecho” que es “contrario a la filosofía” de su trabajo, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, dispuso un sumario administrativo con separación del cargo para los policías y un sumario administrativo sin separación del cargo para el encargado de los policías involucrados.

“En este caso yo no hablo de abuso, hablo de agresión. Ahora, no por eso se nos tiene que decir que toda la policía es así, por lo que hagan unos pocos. Vuelvo a decir: somos 33 mil y unos pocos no pueden ensuciar la tarea de 33 mil”, ratificó Heber.

La semana pasada la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) presentó una carta ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), respecto de casos de presunto abuso policial.

La gremial notificó sobre "un incremento en la violación de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones". En ese sentido, la SCJ le pidió este jueves que remitiera “datos concretos”.

“Que digan dónde y actuamos”, respondió Heber este sábado. “Sería bueno estar informado como ministro cuáles son los abusos. Yo pregunté en fiscalía y no hay ninguna denuncia. El Ministerio del Interior no sabe nada, la fiscalía no sabe nada. ¿Y van a mandar una carta a la SCJ? (...) Ellos saben. Son abogados. Si saben que hay un delito, saben que estamos todos obligados a denunciarlo. Nosotros tenemos que investigar. Lo lógico sería que nosotros estuviéramos informados”, reclamó.

El ministro dijo que si se le informa, “rápidamente” se puede ir hacia los hechos de tal procedimiento y corroborar si el reclamo coincide con la realidad. “Hay que decir dónde y quién. Si hay abuso o hay agresiones, se lo denuncia y el fiscal lo procesa. Y nosotros lo separamos del cargo”, afirmó en declaraciones tras el Congreso que realizó el Herrerismo este sábado en la Casa del Partido Nacional.