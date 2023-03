Investigadores médicos buscan en el fondo marino las moléculas del futuro

Dispuesta a dar con las moléculas que logren el ansiado tratamiento que ponga fin al flagelo del cáncer o los revolucionarios antibióticos para paliar los virus existentes y los por venir, la ciencia comenzó a buscar en los microbios de los sedimentos marinos y en las bacterias que viven en simbiosis con un molusco u ocultas en las secreciones de una esponja.

Si bien las muestras que se recogen en el fondo del mar a veces son simplemente una pequeña cantidad de barro primigenio colocado en un tubo de ensayo, el escaso apoyo de los laboratorios y su consecuente falta de presupuesto obliga a los científicos a depender de expediciones externas para conseguirlas.

Claro que eso es sólo el principio. Después de conocerse los beneficios que esas moléculas tienen para determinada enfermedad, para llegar a transformarlas en medicamentos hacen falta mucho dinero y bastante tiempo de estudio.

Las Naciones Unidas llevan adelante negociaciones sobre un tratado para proteger los océanos. Este viernes concluyó la Conferencia Mundial de los Océanos, realizada en Panamá, con un esperado anuncio. Los Estados Unidos comprometió casi US$ 6 mil millones para proteger los mares y combatir amenazas como la contaminación y la pesca ilegal.

"Durante la conferencia, los Estados Unidos hizo 77 anuncios, de 8 agencias y oficinas, por un valor de casi US$ 6 mil millones de dólares", indicó la embajada estadounidense en Panamá en un comunicado que, sin embargo, no precisa el periodo en que se harán estos desembolsos, aunque es de destacar que el monto es "más del doble" de lo que prometió los Estados Unidos en la conferencia "Our Ocean" (Nuestro Océano) del año pasado.

“Los Estados se disputan el reparto de los beneficios de los recursos genéticos marinos, como los que se usan en medicamentos, bioplásticos o aditivos alimentarios”, dijo a la agencia AFP Daniel Kachelriess, colíder de las negociaciones para la High Seas Alliance (una coalición de ONG’s). Pero sólo una pequeña cantidad de productos procedentes de recursos genéticos marinos llegan al mercado. “En 2019, apenas fueron siete”, denunció Kachelriess.

Dado que los posibles derechos de licencia se estiman entre US$ 10 y 30 millones al año, quedará mucho más por descubrir en la diversidad biológica de los océanos.

De la tierra al mar

Confirmando el postulado de cuanto más se busca, más se encuentra, la historia muestra que, en 1928, el científico Alexander Fleming descubrió un moho que producía una sustancia y mataba a las bacterias, la penicilina. Desde entonces, los científicos no dejaron de buscar y encontrar moléculas curativas en plantas, animales, insectos y microbios. Pero todos en la superficie terrestre.

"La gran mayoría de los antibióticos y de los medicamentos contra el cáncer –dice William Fenical, profesor en el Instituto de oceanografía Scripps, en California– proceden de fuentes naturales". Fenical, de 81 años, empezó a investigar las moléculas marinas en 1973, cuando el escepticismo sobre la posibilidad de encontrar productos valiosos en el fondo del mar ganaba la partida.

En los años ’80, con su equipo encontró en las islas Bahamas un coral blando que producía una molécula antiinflamatoria que después se usaría en los productos cosméticos de la marca Estée Lauder. Tiempo después, en 1991, en el mismo sitio, los investigadores identificaron una bacteria desconocida. Con la Salinispora, como se la denominó a la bacteria, se produjeron dos medicamentos contra el cáncer que, en la actualidad, se encuentran en la fase final de ensayos clínicos.

Todos los investigadores saben de los largos procesos. La responsable de investigación de PharmaMar, una empresa española de biotecnología, Carmen Cuevas Marchante, tuvo que recoger primero 300 toneladas de ascidias bulbosas, una especie de invertebrado cilíndrico que se aferra a las rocas o debajo de los barcos, para elaborar su primer medicamento.

"Nos hizo falta una tonelada para aislar menos de un gramo" de molécula necesaria para los ensayos, declaró Cuevas Marchante a AFP. “Con eso, logramos crear tres medicamentos contra el cáncer y perfeccionamos nuestros métodos de síntesis”.

Desde 1969 hasta la actualidad son sólo 17 los medicamentos de origen marino autorizados para tratar enfermedades. Otros 40 están en la fase de ensayos clínicos, según la página web Marine Drug Pipeline.

Lo reducido del número se explica por el enorme costo que suponen los ensayos, muchas veces superiores a los US$ 1.000 millones. Si bien la mayoría de estos fármacos ayudan a tratar el cáncer, también hay un antiviral contra el herpes procedente de una esponja de mar y un analgésico procedente de un caracol.

Quizás la molécula que dé lugar al próximo antibiótico o que signifique la cura definitiva contra el VIH podría estar escondido en una criatura del fondo del mar. O quizás ya esté en las inmensas bibliotecas de moléculas que quedan por probarse. Mientras tanto, habrá que esperar que los Estados Unidos determine cuándo empieza a poner a disposición de los investigadores los US$ 6 mil millones prometidos este viernes.