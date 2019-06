Irán amenaza con un conflicto regional si EEUU ataca

Irán advirtió este sábado a Estados Unidos que un ataque contra su territorio tendría consecuencias devastadoras para sus intereses en la región, después de que el presidente estadounidense anulara en el último minuto una operación de represalia contra la República Islámica.

"Disparar una bala contra Irán prenderá fuego a intereses estadounidenses y de sus aliados" en la región, dijo el general de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas iraníes en una entrevista a la agencia Tasnim.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes haber cancelado en el último minuto ataques contra Irán para evitar muertes de personas, pero mantuvo sus amenazas de represalias contra Teherán por haber derribado un dron estadounidense.

"Estábamos en posición y listos para responder anoche en tres sitios diferentes cuando pregunté cuántos iban a morir", detalló Trump en una serie de tuits.

"150 personas, señor, fue la respuesta de un general. 10 minutos antes del ataque, lo detuve, era desproporcionado en comparación con derribar un dron".

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....