IRPF: cómo está el impuesto al salario en Uruguay en comparación con países de la región

Hace pocos días de Uruguay realizó cambios al régimen del IRPF con el objetivo de trasladar más beneficios a los contribuyentes del impuesto. Los países de la región tienen vigentes regímenes de impuestos al salario o las retribuciones, basándose en diferentes formas y cálculos. Todos tienen en común un piso de mínimos no imponibles. Tomando como base esa referencia se desarrolla a continuación una comparación entre el IRPF de Uruguay y algunos países cercanos.

El gobierno anunció el 2 de marzo modificaciones al régimen del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ampliando la posibilidad de aplicar deducciones. Con esta variación eligió el camino no de tocar el mínimo no imponible dejándolo en $ 39.620 al mes, equivalente a US$ 1.011.

Según las estimaciones oficiales las modificaciones anunciadas alcanzarán a 327 mil personas, el 75% de los contribuyentes de IRPF. Además, 63 mil personas que perciben menos de $ 60.500 mensuales dejarán de ser contribuyentes al IRPF con los cambios a las deducciones, que incluyen quitas por hijos menores a cargo, préstamos hipotecarios o pago de alquiler, entre otros.

Aparte de eso, las franjas nominales para aplicar el impuesto se mantuvieron. Los valores se calculan tomando como referencia la Base de Prestación y Contribución (BPC). La primera franja va desde $ 39.621 a $ 56.600 (de 7 a 10 BPC) con un impuesto de 10%. El tributo es progresivo hasta 36% que aplica para salarios de $ 650.901 en adelante (más de 115 BPC).

Argentina

En Argentina se paga el Impuesto a las Ganancias. Desde el 1º de enero de este año el monto mínimo no imponible del impuesto es de A$ 404.062 (US$ 1.086 a tipo de cambio de dólar blue). A partir de ese monto y luego de aplicar una serie de deducciones disponibles se empieza a pagar de manera progresiva.

LUIS ROBAYO / AFP

Pesos argentinos

La primera franja va desde A$ 0 hasta A$ 173.834,61. En ese caso se paga el 5% sobre el excedente de A$ 0. Si el monto es ente A$ 173.834,61 y A$ 347.669,23 se abona un fijo de A$ 8.691,73 más el 9% sobre el excedente de A$ 173.834,61. Así sigue de manera progresiva con el monto fijo que corresponda sobre la ganancia neta y un porcentaje de 35%.

Algunas deducciones son de quitas por hijo, alquileres, Las deducciones van desde quitas por hijos, alquileres, préstamos hipotecarios y gastos educativos, entre otros.

Brasil

En Brasil el impuesto al salario se llama Carne-Leão. El monto mínimo no imponible es de 1.903,98 reales (US$ 365). A partir de ese valor hasta 2.826,65 (US$ 542) se paga el 7,5%. Para franjas siguientes el impuesto es progresivo con porcentajes de 15%, 22,5% y 27,5%.

El gobierno tiene previsto elevar este año el monto mínimo no imponible a 2.640 reales (US$ 507).

Se pueden deducir para el pago del Carne- Leão pensiones alimenticias, rentas por alquiler de inmuebles, cuotas hipotecarias y gastos inmobiliarios, entre otros.

Chile

En Chile se liquida el Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos y Salarios. El salario mensual de hasta 843.075 pesos chilenos (equivalente a US$ 1.054) está exento del gravamen. A partir de ese valor y aplicando una fórmula se establece una tabla progresiva del impuesto que va desde 2,2% hasta más de 27,48%. En el siguiente link se puede ver las diferentes franjas: https://www.sii.cl/valores_y_fechas/impuesto_2da_categoria/impuesto2023.htm

Paraguay

En Paraguay se paga el Impuesto a la Renta Personal (IRP). El monto mínimo no imponible de 2023 es de 219.775.104 guaraníes al año (equivalente a US$ 30.535).

A partir de ese importe se paga el 8% por concepto de IRP. Desde 274.718.880 guaraníes el monto del impuesto pasa a 10%. Se pueden deducir gastos familiares de educación, salud, vivienda y compra de inmuebles.

Salarios Mínimos

Para establecer los montos mínimos no imponibles se toma como referencia el salario mínimo. Uno de los casos es Paraguay.

Así son los salarios mínimos de los países mencionados:

Argentina: A$ 69.500 (US$ 186)

Brasil: 1.302 reales (US$ 250)

Chile: 410.000 pesos chilenos (US$ 512,5)

Paraguay: 2.289.324 guaraníes (US$ 320)

Uruguay: $ 21.106 (US$ 538)

Habitualmente, el salario mínimo se toma como un indicador que sirve de pauta para el sector informal.