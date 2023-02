Isabel Macedo: el vínculo con su hija Isabelita y la relación con la muerte

La actriz argentina Isabel Macedo fue una de las invitadas a Posdata, el ciclo de entrevistas de El Observador, conducido por Oscar González Oro. En la entrevista repasó su relación con su hija Isabel y también habló sobre que piensa de la muerte.

Este es un resumen de la entrevista:

¿Qué te trajo Isabelita?

Me descubrí a mí desde otro lugar. Me descubrí a mí queriendo que ella sea quien es y no tratando de imponerle que sea de ninguna manera que a mí me resulte conveniente, la vi a ella cuando nació como un papel en blanco, como una oportunidad súper linda. De ver quién era y cuál era la historia que íbamos a escribir pero sobre todo de escucharla. El desafío más grande para mí es escucharla y defenderla queriéndola como es. Si Dios quiere vamos a tener mucho tiempo para estar juntas. ella me va descubriendo a mí y yo la voy descubriendo a ella.

¿Tenés las novelas o las películas en Dvd?

Sí, pero no se la muestro. Siento que no se dio, por ahora no.

Por ahí cuando sea más grande

En otro momento alguien compartió un momento de Floricienta en Vélez y eran 50.000 personas, era como un mambo, como sentirte una estrella de rock más que un actor y lo quise compartir con ella pero lo vio y me dijo: “sos vos, ¿no? “Que linda” y se fue. No quería saber ni que era ni de que se trataba. Sólo vio ahí un ratito del teatro y le gustó.

En el diario de Adán y Eva, una obra maravillosa de Twain Adán al final dice “ojalá yo muera antes que vos para no sufrir tu perdida ”¿Se piensa en el final o no? ¿En la muerte?

No. No es algo a lo que le tenga miedo, pero no me gustaría. Cuando alguien cercano a mí se muere pienso siempre sí o sí que es un lugar mejor. Como de paz, de tranquilidad. Siento que cada uno elige el momento en el que se quiere ir, yo siento que la gente como que se va despidiendo a su manera y se va cuando está preparado para hacerlo. No importa el tiempo que sea. Lo que pasa que lo duro y lo difícil para mí es para el que se queda, el que extraña abrazar, darse la mano, el abrazo, la palabra, eso para mí es lo más duro. Para el que se queda.