Iván Alonso anunció que al terminar su contrato se irá de Nacional

El mánager de Nacional Iván Alonso anunció oficialmente este martes que no seguirá en el cargo en el que se desempeñó en el club durante la presidencia de José Decurnex.

"La decisión está tomada: finalizo mi contrato a final de este año. En estos tres años mis contratos han sido anuales, en ningún momento firmé por tres años. Decidir no continuar es claro por este tema: Nacional entra en un proceso electoral y no quiero ser parte en la más mínima medida de que a las futuras listas o candidatos a la presidencia se empiece a jugar con que Iván Alonso sí, Iván Alonso no. Y siendo fiel al actual presidente de la institución (José Decurnex), según quien Nacional está por encima de todos nosotros, es que decido de que mi etapa en el club finalizó", expresó Alonso en Último al Arco que se emite por Sport 890.

Alonso dijo que lo que hace ahora es algo que ya hizo en su momento el entrenador Alexander Medina antes de que José Luis Rodríguez fuera electo como presidente de Nacional en diciembre de 2015.

"A la finalización del contrato dejo mi cargo", agregó.

"Si considero que por mi labor sucedió algo en Nacional estoy equivocado. Todo lo que ha cambiado en el club si vamos a diciembre de 2018 a esta parte es por José Decurnex y su equipo de trabajo. Yo fui parte del engranaje de un proceso de profesionalización de las áreas, de cambios y transformación organizacional. Que en tres años se haya conseguido lo que se consiguió, es realmente para ponerle una nota satisfactoria. Desde adentro a veces te parece que no avanzás, pero cuando te salís del lío diario de gestionar un club de fútbol, te das cuenta dónde estábamos parados en diciembre de 2018 y dónde estamos hoy en octubre de 2021, con una pandemia que aún nos azota y a todos nos debe llenar de satisfacción", manifestó el exgoleador del club.

"José dice que soy una persona que sabe decir que no, en la gestión en el club he sido sumamente disciplinado en todo lo que es la gestión estratégica para cumplir los objetivos y los planes de acción y veía que cuando perdíamos el control de la gestión había que poner límites, decir que no, y muchas veces eso me tocó a mí. Porque si no, se pierde la disciplina en la gestión y yo considero que para convertir el sueño en logro, la disciplina en la gestión es clave. Te puedo asegurar que en 2018 nos juntamos mucho a soñar un club para 2025. Tomé el compromiso como el lema de la lista lo marca, Compromiso Nacional, de llevar al pie de la letra lo que escribía nuestro plan estratégico. A veces eso te genera que cambiaste, que sos otro. Pero siempre digo que soy el mismo muchachito que nació en La Teja en una familia humilde y trabajadora, pero que en la vida ocupás roles: fui jugador y ahora me toca estar de este lado del mostrador, en algunos momentos se puede ser permisivo y en otros decir que no y ser disciplinado", analizó.

Alonso dijo que fue él quien sugirió el nombre de Sergio Rochet para su llegada al club y que su vinculación se dio cuando casualmente, en un viaje a España, se encontró con el representante del golero, Alexis Papasán. "Después, todo lo logró Sergio en la cancha".

También dijo que tuvo incidencia clave para las llegadas de Eduardo Domínguez y Gustavo Munúa, que la vuelta de Álvaro Gutiérrez se dio por decantación porque era el nombre que ya habían manejado antes de la llegada de Domínguez y que Alejandro Cappuccio fue una movida personal de Decurnex.

Leonardo Carreño

Alonso cuando votó por Decurnex

"Domínguez no fue la solución para ese momento del club, no fue acertada. Gutiérrez fue la solución para ese momento. Los dos nombres de entrenadores cuando entramos al club eran Domínguez y Gutiérrez. La única negativa de Domínguez era que era extranjero, ahora la visión mía y del cuerpo de trabajo era que iba a potenciar al club: invertir la pirámide, dejar de contratar tanto e invertir más en la formación de nuestro jóvenes y luego darles oportunidades. En 2019, el 70% de los que definan el Campeonato Uruguayo y que lo ganen debían ser jugadores formados en el club y eso se cumplió porque era lo que decía el plan. Gutiérrez era el sucesor. Creímos que era el momento de Domínguez en Nacional y fallamos", dijo Alonso.

Leonardo Carreño

Eduardo Domínguez, la apuesta no salió bien

"Cambio es la sustitución de cosas que sucedían en Nacional: estrategias, técnicas, mecanismos. Y la transformación es el proceso gradual con la que vas implementando esos cambios. Quisimos generar un cambio de inicio en que fallamos, yo fallé. Lo resolvimos con la traída de Álvaro Gutiérrez que es alguien que sabe conseguir en muy poco tiempo resultados", agregó a modo de autocrítica.

"De Gustavo yo tiré el nombre y a todos les pareció bien, el mejor fútbol competitivo a nivel internacional de Nacional fue el de Gustavo, aunque el final no fue el que esperábamos. El fútbol es muy injusto. Seguía su campaña en Cartagena que era muy buena y sugerí su nombre para capacitar jóvenes del club".

Leonardo Carreño

De Gustavo Munúa resaltó su rendimiento a nivel internacional

"Cappuccio fue una elección muy de presidente, me lo comentó y realmente no lo vi con malos ojos. Fue la opción del presidente, un entrenador que en un equipo en desarrollo logró algo muy importante, me gustaba mucho la forma de jugar que tenía el Rentistas del Apertura, después lo mermaron con los jugadores y el Clausura lo padeció más de lo que lo disfrutó. Martín (Ligüera) ya había dejado claro que dirigía esos partidos y volvió a seguir formándose en Tercera", agregó.

"Mi rol llegó para profesionalizar la gestión en cada una de las áreas, mi foco ha la sido profesionalización a nivel estructural del fútbol: organizar la estructura deportiva, para eso se crea una secretaría técnica, la componen 11 departamentos del club médico, utilería, cocina, scouting, videoanálisis, área física... Y cada una tiene un coordinador, están inmersas en la secretaría y ese coordinador reporta a quien era el gerente deportivo que era Jorge Giordano cuya labor en Nacional fue encomiable, magnífica. El factor clave en el fútbol es fichar bien fuera de la cancha, en las oficinas. La estructura genera estrategia, análisis, planificación, planes de acción. No solo te podés quedar con que si la pelota pega en el palo y entra o salga, porque lo otro es parte de que la pelota entre o salga".

Diego Battiste

Alonso dijo que Giordano fue el mejor fichaje de oficinas de Nacional

"Polenta habló del Nacional que se fue y el Nacional que llegó y eso es gratificante, habla de gestión, La gestión es una acción que intenta resolver situaciones y en tres años se resolvieron muchas. Ojalá siga este proceso de trabajo para resolver muchas otras más", agregó Alonso.

"Con Jorge me reuní a mediados de 2018, no lo conocía, no tenía relación, pero tenía las mejores devoluciones de actuales jugadores y retirados. Tuvimos una charla, para romper el hielo, le dije que capaz que era osado lo que le iba a decir, que lo venía más un gestor deportivo que un entrenador, y que me encantaría llevar su nombre al presidente para que empiece una reestructuración de la parte deportiva de Nacional. Era mi primera experiencia en gestión integral de un club y le hice esa propuesta a un entrenador con actividad de un club para presentarle a Decurnex. Al tiempo me llamó y me dijo que no. Pero a la larga se terminó convenciendo y aceptó, fue uno de los fichajes en los despachos que fue tremendo, le dio un salto de calidad y profesionalismo al club, le estoy agradecido por lo que hizo y por lo que aprendí con él".

"Aceptó porque era un desafío porque lo había convencido el plan de Nacional y decide dejar la dirección técnica, pero que después de culminar su proceso quería volver a la parte de dirección, pero no en Nacional, eso nunca lo dijo. Luego los procesos se aceleraron. Después la cancha manda", concluyó.