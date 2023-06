Jaime Roos: "Cumplo 70 en noviembre y cumplo 10 años limpio; para mí es motivo de orgullo"

Jaime Roos puso su casa en orden en la última década: trabajó en la colección discográfica de Obra Completa y regresó a los escenarios con Mediomundo, participó de la publicación de su biografía –El Montevideano– con Milita Alfaro, reconstruyó su casa en la Floresta, mudó su vida a la costa y dejó de tomar.

En una entrevista con el diario argentino La Nación, Roos hizo un repaso por los cambios que atravesó desde que cumplió 60 años que lo llevaron a volver a los escenarios y destacó con orgullo que lleva "10 años limpio".

“Fue muy importante para mí ese cumpleaños, no por el número sino porque dejé de tomar. Cumplo 70 en noviembre y cumplo 10 años limpio, lo cual para mí es motivo de orgullo y por eso te lo digo. Quizás motivo de inspiración para alguno que ande por allí para decir que se puede", le dijo el músico uruguayo al periodista Sebastián Espósito.

"Mi vida era un caos. No tenía ropa, administrativamente estaba todo mal, adentro de mi casa faltaban muebles. Todo aquello que no tenía que ver con el arte estaba tirado. Además se me ocurrió refaccionar —al final tuve que rehacer—, una casa en La Floresta, la típica casa de balneario que era precaria para vivir en invierno. Todo eso hizo que directamente trabajara 24/7 a lo largo de estos años”, agregó.

Jaime Roos: ¿El show en el Auditorio del Sodre sería el último?

Jaime Roos comienza este fin de semana una gira que lo llevará a Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Córdoba. Será su regreso a Argentina después de ocho años.

Este año, en noviembre, el cantautor uruguayo cumple 70 años. En comparación con las giras de despedida de artistas como Roger Waters o Joan Manuel Serrat, le preguntaron si alguna vez "fantaseó" con despedirse del público "en plenitud". "Cumplir 70 es algo novedoso, nunca cumplí 70 años", dijo con humor y recordó que tiene muchos amigos que no llegaron a este aniversario. Que cumplir años le da "cierta luz" en este momento.

En cuanto a la posibilidad de hacer una gira de despedida, Roos aclaró que no pretende añadirle dramatismo cuando lleguen sus últimas presentaciones en vivo. "No me gusta la idea de hacer, por ejemplo, una gira con una premisa tan terminante. Entiendo perfectamente a un artista cuando dice hasta aquí llegué, estoy cansado o quiero retirarme en plenitud, porque ojo, la garganta funciona en un cantante como las piernas en un jugador. Cuando Suárez cumpla 45 años no voy a ir a golpearle la puerta para preguntarle cuándo va a jugar de vuelta", sostuvo.

Roos recordó que hace diez años había tomado la decisión de "bajar del escenario para siempre", pero cinco años después se encontró con muchas ganas de volver a tocar y así lo hizo con Mediomundo. "En este momento estoy haciendo esta gira, voy a dejar que termine en mayo de 2024, ya tenemos la última fecha en el Auditorio Nacional de Montevideo. Ese va a ser el cierre de esta temporada".

"¿Voy a volver a tocar nuevamente en vivo? No lo sé, creéme que no lo sé. Pero sería muy dramático anunciar un adiós. Si son los últimos espectáculos que así lo sean, pero no los voy a teñir de dramáticos", sostuvo.

Se confirmó nuestro cierre de temporada en el Auditorio Nacional del SODRE, en mayo de 2024.

Agradecemos especialmente a sus autoridades por hacerlo posible.

Fotos recorriendo el teatro junto a Adela Dubra (Presidenta de la institución) y Fernando Couto (Director de Espectáculos) pic.twitter.com/UIMB8kn9NF — Jaime Roos Oficial (@JaimeRoosUy) April 13, 2023

La fecha del espectáculo de Jaime Roos en el Auditorio Nacional del Sodre aún no fue anunciada y las entradas todavía no están a la venta.