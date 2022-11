Jaime Roos: "la gira de Mediosiglo que no se hizo no fue por decisión mía"

La misma banda, el mismo repertorio, el mismo escenario. Este sábado 26 de noviembre Jaime Roos volverá casi un año después al Estadio Centenario para despedir Mediosiglo, el espectáculo con el que el cantautor celebró sus 50 años de carrera, en una presentación que tendrá todos los mismos parámetros que el que dio en diciembre de 2021, su primer show en más de siete años.

Una oportunidad para el que se lo perdió de verlo, para el que ya lo vivió de revivirlo - quizás con más calma y menos euforia que la anterior ocasión - y de concluir lo que fue un repaso por su carrera acompañado por una banda numerosa y potente. En la previa de este fin de ciclo, Roos se plantó ante los micrófonos y dio una conferencia de prensa en el propio Centenario, en la que habló sobre el legado que dejará Mediosiglo (un documental y un disco), la posibilidad de un nuevo disco, y las cuentas pendientes que dejó esta presentación, que originalmente estaba prevista como una gira por Uruguay y Argentina que nunca se concretó.

Consultado por el balance que hace de Mediosiglo, Roos dijo que "es complejo". Por una parte, encuentra puntos altos como el show de 2021. "Para mi fue, más allá de ser un concierto importante, el más emotivo de mi vida. Entonces al margen de todos los problemas, de todas las cosas que han sucedido en este período, tiendo a pensar que ese concierto justifica todo. No se me fue la emoción", recordó, como también que el ingeniero de sonido y los músicos que lo acompañaron lloraron durante la presentación.

"Ustedes conocen mi mística futbolera y tocar acá de nuevo, en medio de un Mundial, tiene su dosis de emoción. No la puedo comparar con 2021, pero es un partido importante para mi y para toda la banda", dijo Roos sobre su vuelta al Estadio.

Pero por otro lado, lamentó la gira prevista que nunca se produjo y señaló a la productora responsable, AM Producciones. "Eso no fue una decisión mía, sino que fue una decisión de AM, por lo cual las preguntas relacionadas con esa temporada se las tienen que hacer a AM Producciones. Yo estoy focalizado en este concierto que de hecho es un cierre de ciclo, ahora, estuvimos un largo período sin tocar, la productora tiene sus motivos y me imagino que los explicará", lanzó.

Y agregó: "Nosotros tenemos muchas ganas de tocar, pero ¿quién dijo que la vida es fácil?". De todas formas, dijo que su intención es que en 2023 pueda volver a los escenarios y embarcarse en una gira nacional de espectáculos multitudinarios.

Roos también adelantó que Mediosiglo quedará registrado, algo que encarará en los próximos meses. "Se filmó el concierto de 2021, y todo el proceso 2020-2021 de ensayos, conversaciones. Es una filmación importante que está llevando adelante Salado Films, y hemos tenido también altibajos relacionados con la película. Y como banda sonora del documental va a salir un álbum, que con el concierto en el Estadio de 2021", anticipó el cantautor. "Escuché la grabación y estoy muy feliz".

¿Un nuevo disco?

El músico fue consultado también durante la conferencia por algo que había anticipado en las entrevistas que concedió antes del show de diciembre de 2021: la posibilidad de grabar nueva música, después de lo que ya son dieciséis años sin composiciones nuevas puestas en el mundo (su disco Fuera de ambiente salió en 2006).

Al respecto, dijo "Tengo ganas de hacer un disco nuevo para mí. Porque tengo ganas de hacer sonar la música que tengo en mi cabeza. Pero no está demasiado relacionado con la actualidad musical. Debo decir que a mis años, y no estoy anclado en la nostalgia, uno mira la realidad con determinado prisma, entonces uno no cambia de prisma como quien cambia de humor. Yo soy un hijo del siglo xx. Hace poco se lo escuché decir a Bob Dylan, 'a veces siento que hay canciones en mi jardín que ladran como bulldogs', pero digo '¿quién las escucharía?'. Yo sigo en la mía, como antes en mis peores épocas que hacía música para mi mismo, porque me gustaba. Sin ninguna ambición, pero con la esperanza que uno siempre tiene, de que le guste a los demás", comentó.

Sin embargo, afirmó que en los últimos años ha empezado a componer nuevas canciones, aunque no dio como hecho que se revelen al público.

El reencuentro con Fattoruso

Uno de los puntos más polémicos de la previa de Mediosiglo fue la ausencia de Hugo Fattoruso de la Banda Completa, el grupo que acompañó a Jaime en los shows del ciclo. Fattoruso había sido anunciado como parte del equipo, pero meses antes del show el músico reveló que le habían informado que no participaría. Meses más tarde surgió la versión de que su ausencia estaba vinculada a su negativa inicial a vacunarse contra el covid-19, algo que Fattoruso luego hizo.

Si bien Roos explicó que Fattoruso no estará en el show del sábado 26, si contó que tuvo un reencuentro con su colega, y que la relación está en buenos términos. "Ayer me crucé con Hugo, y quedamos en tomarnos un café la semana que viene. Él recién llegó de Japón. Nos dimos un abrazo muy fuerte, y todavía estoy emocionado".