Japón planea la visita de los líderes del G7 al museo de la bomba atómica y lo invita también a Lula

Cuando falta algo más de un mes para la reunión de los líderes del G-7, Japón ya comenzó los preparativos para recibir el próximo 19 de mayo a los jefes de Estado de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y del Reino Unido. El séptimo integrante de este foro internacional es el anfitrión.

El hecho de que las autoridades japonesas hayan decidido que sea Hiroshima la sede del encuentro tiene un altísimo valor simbólico por el momento que vive el planeta. Más de un año de la invasión de Rusia a Ucrania con efectos devastadores y también un creciente clima de maniobras militares en el vecino mar de la China por la tensión entre Taiwán y la China continental que no renuncia a la soberanía sobre esa isla.

Pero, además, Hiroshima es la ciudad donde nació el actual primer ministro nipón Fumio Kishida, quien asumió ese cargo en octubre de 2021, tras haber desempeñado distintos cargos, entre ellos ministro de Relaciones Exteriores entre 2012 y 2017, acompañando a Shinzo Abe, asesinado en julio de 2022, mientras Kishida ya estaba al frente del gobierno de Japón.

Los países que integran el G-7 representan, sumados, más de la mitad del PIB mundial y un porcentaje más alto aún del presupuesto destinado a gastos militares. Hiroshima es un símbolo del horror de las guerras. El 6 de agosto de 1945 y los días posteriores, murieron por efecto de la bomba atómica, alrededor de 166.000 personas.

Tres días después, otro artefacto nuclear lanzado por la aviación de Estados Unidos, dejó en Nagasaki cerca de 80 mil víctimas fatales. De realizarse la visita al Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, sería la primera vez que los líderes del G7 visiten juntos ese sitio. Japón tiene previsto acoger la cumbre en esa ciudad hasta su finalización prevista para el 21 de mayo.

A esta reunión fue invitado el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por el propio Kishida, según un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, una semana antes de que fuera invitado por Xi Jinping a viajar a Beijing, viaje que se postergó por una neumonía que aquejó al mandatario brasileño.

Lula es visto por el primer ministro japonés y otros líderes mundiales como un dirigente que puede sumar algo de claridad al difícil panorama de diálogo entre Kiev y Moscú, que llevan más de un año de guerra sin ningún plan de paz que pueda acercar posiciones.

También fueron invitados a Hiroshima, el presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, su homólogo surcoreano, Yoon Suk-yeol, y es probable que también estén presentes otros mandatarios del llamado Sur Global como el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente indonesio, Joko Widodo.

El primer ministro Fumio Kishida, que comenzó su carrera política como representante de una circunscripción de Hiroshima, es uno de los líderes que aboga por un mundo libre de armas nucleares desde que asumió el cargo.

El 6 de agosto 2022, al cumplirse 77 años de la bomba atómica lanzada en esa ciudad, Kishida presidió una ceremonia en memoria de las víctimas en el Parque de la Paz, ubicado cerca del epicentro de la explosión, y en la que participaron el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y sobrevivientes al bombardeo.

El primer ministro japonés afirmó allí una vez más que Japón respetará su triple compromiso antinuclear “Ni desarrollar, ni poseer, ni permitir el despliegue en su territorio de este tipo de armas”.

"Japón reconciliará la situación de seguridad regional con su deseo de lograr un mundo libre de armas nucleares", dijo en esa oportunidad y ya advertía que sería un tema de agenda en la reunión que se llevará a cabo dentro de menos de un mes.

"Sólo nos separa del apocalipsis un error, un malentendido o un fallo de cálculo", dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres durante su discurso en la ceremonia, que el año pasado contó con representantes de 98 países, la más alta desde que se conmemora.

En aquella oportunidad no estuvo invitada Rusia, que tampoco lo estará en mayo. China no forma parte del G-7 y no hay indicios de que el presidente Xi Jinping sea invitado.

Kishida visitó el lugar conmemorativo de la bomba atómica con el embajador de Estados Unidos en Japón, Rahm Emanuel, en marzo pasado y cuando Joe Biden vaya a Hiroshima será el segundo presidente de Estados Unidos en visitar la ciudad donde otro mandatario de ese país, Harry Truman, subió el pulgar para el lanzamiento de las dos bombas atómicas en 1945.

El primer presidente norteamericano en visitar Hiroshima fue Barack Obama. Lo hizo en 2016, cuando faltaban pocos meses para terminar su segundo mandato. Obama, que había ganado el Premio Nobel de la Paz en 2009, visitó el museo, pronunció un discurso y se reunió con sobrevivientes de la bomba atómica, llamados hibakusha, que en japonés quiere decir “persona bombardeada”.

En aquella oportunidad, acompaño a Obama, el entonces primer ministro Shinzo Abe, asesinado de un tiro por la espalda el 8 de julio de 2022 mientras daba un discurso. El acusado argumentó que tenía un resentimiento personal hacia la Iglesia de la Unificación, una entidad religiosa que le habría causado la bancarrota a su madre y que Abe mantenía vínculos con ese grupo religioso.

En este mundo de graves tensiones y crecimiento de los presupuestos bélicos, Fumio Kishida anunció a fines de 2022 que Japón aumentará su presupuesto en ese rubro y reforzará su armamento para tener capacidad de alcanzar bases enemigas.

Ese anuncio, apoyado por Estados Unidos, puso fin a las limitaciones de un ejército al que la Constitución japonesa impedía participar en conflictos bélicos internacionales y poseer misiles balísticos de largo alcance, por las sanciones recibidas tras el fin de la Segunda Guerra mundial que dejó alrededor de 60 millones de víctimas fatales.