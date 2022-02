Javier Bardem fue a protestar a la embajada rusa: "Putin está más cerca del ultranacionalismo que de otra cosa"

Entre banderas ucranianas, frente a la embajada de Rusia en Madrid apareció este jueves el actor Javier Bardem para protestar contra la invasión rusa de Ucrania.

"He venido a título personal a expresar mi condena a este ataque tan absurdo y cruel por parte de Putin a Ucrania", dijo el actor a la cadena española La Sexta.

Bardem, nominado a Mejor Actor en la carrera de los próximos premios Oscar por su interpretación en Being the Ricardos, consideró que "una guerra siempre afecta a todos" y dijo que "estamos hablando de la entrada a un conflicto bélico de una potencia nuclear".

“Es una atrocidad, Putin está más cerca de zarismo y el ultranacionalismo que de otra cosa. Apoyo a los ucranianos ante esta invasión”, ha afirmado el famoso actor español en declaraciones recogidas por Europa Press. "No soy ningún experto, pero creo que todas las expectativas diplomáticas han fallado porque estamos ante un tipo cuyo sentido imperialista está por encima del sentido común", comentó.

"Lo que me preocupa es la gran oleada de refugiados que va a provocar, de mujeres, ancianos y niños que van a pasar por situaciones tan extremas", sostuvo Bardem y se mostró escéptico ante el posible efecto de las sanciones económicas sobre el gobierno ruso: “Ojalá, me gustaría pensar que sí. Me parece irónico que hable desmilitarización y de desnazificación de Ucrania un personaje que tiene todos los visos de ser un perfil imperialista y ultranacionalista que está violando la soberanía territorial de Ucrania, un país que tiene su derecho a elegir su propio destino”.

