Jorge Díaz dijo que "es muy posible" que él haya pedido la información académica de Adrián Peña

El exfiscal de Corte, Jorge Díaz le respondió al diputado Ope Pasquet y dijo que "es muy posible" que él haya pedido la información académica del exministro de Ambiente, Adrián Peña.

Díaz –abogado de la exvicecanciller Carolina Ache– explicó que está haciendo "un trabajo académico sobre corrupción" y que "una de las puntas es el tema vinculado a la formación académica de las personas que ocupan cargos públicos de relevancia".

“Había algunos casos, estoy casi seguro que Peña estaba entre ellos, donde la información de fuente abierta era contradictoria", sostuvo este martes. "Mandé varios mails a diferentes dependencias pidiendo esa información", continuó.

De todas formas, Díaz calificó de "absolutamente falso" que le haya enviado la información al semanario Búsqueda. "Por una razón muy sencilla. La respuesta que me dio la Católica fue que no me podía dar esa información", sostuvo este martes en Paren todo (El Espectador).

Los "trascendidos" que llegaron a Pasquet

Ope Pasquet había dicho en la mañana de este martes que, según "trascendidos", el abogado de Ache había pedido la información académica de Peña.

"Sabemos que a fines de diciembre un abogado pidió a la (Universidad) Católica información sobre la actuación académica de Adrián Peña y la universidad le dijo que no, porque era información personal del estudiante y no tenía por qué darla", dijo en Informativo Carve (radio Carve).

El diputado fue consultado sobre si había sido Jorge Díaz y respondió: "Bueno, esos son los trascendidos que nos han llegado. No estoy en condiciones de asegurar que así haya sido. Si no fue él, habrá sido otro, pero hubo terceras personas, no eran periodistas, que pidieron es información".

Pasquet hizo alusión a la renuncia de la vicecanciller por su involucramiento en el caso del narcotraficante Sebastián Marset y a la crítica de que el sector Ciudadanos –que lidera Peña e integra Pasquet– no la apoyó.

"Lo estaban buscando a Adrián como consecuencia del episodio este de Carolina Ache, son las reglas del juego, nadie se queja”, aseguró.

La respuesta de Díaz: "Es posible"

Jorge Díaz recordó que en mientras investigaba para su trabajo academico –que es "para el exterior" y "que va a llevar un tiempo"– encontró que "había páginas del Parlamento" donde aparecía el título de licenciado en Administración de Empresas de Peña, pero en la web del Ministerio de Ambiente no lo hacía.

Sobre lo que señaló Pasquet, aclaró: “Digo ‘es posible’, no tengo la certreza. Si fue, fue allá por diciembre o fines de noviembre, no recuerdo exactamente".

Pero el exfiscal de Corte dijo que es "absolutamente falso" que le haya pasado la información al periodista del semanario Búsqueda. "Por una razón muy sencilla. La respuesta que me dio la Católica fue que no me podía dar esa información. La idea ahora era, cuando me reintegrara, buscar otra forma de corroborarla, o no y quedaba ese casillero vacío", explicó.

Díaz sostuvo que se enteró por el semanario que el propio exministro se había presentado en el Parlamento como licenciado y que tampoco había aclarado no serlo cuando lo introdujeron con el título en varias instancias.

“De que no tenía el título me enteré por Búsqueda”, aseguró.