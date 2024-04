Juan Caorsi, del dolor “que no sana nunca” por perder un hijo a ganar la Vuelta Ciclista contra los pronósticos

“Aguantame que estoy saliendo del trabajo”, dice Juan Caorsi, el flamante ganador de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2024, al periodista de Referí a pocos días de haber coronado la principal prueba del pedal uruguayo el pasado domingo en la rambla de Montevideo, donde entró a la historia.

El ciclista de 31 años y oriundo de Maldonado, trabaja en la Intendencia fernandina en el área de Vivienda, donde tuvo un emocionante recibimiento de parte de sus compañeros el pasado martes, cuando se reintegró, a 48 horas de su consagración deportiva

“Estoy feliz. Lo he disfrutado mucho. Todo el cariño de la gente que se hace sentir, un montón, disfrutando y pasándolo bien”, dijo Caorsi a Referí en una pausa de su jornada laboral. “La llegada al trabajo fue ayer, ya me habían dicho que me iban a recibir, y fue algo muy lindo. Que la gente te salude y se alegre por tus logros te llena el alma, porque eso quiere decir que venimos caminado bien, siempre con humildad y tranquilidad. Me deja muy contento que a la gente lo ponga contento”, comentó.

FCU

El equipo de Armonía que se metió en la historia

En un país marcado por el fútbol a nivel deportivo, muchos ciclistas ingresan al deporte por tradición familiar. En el caso de Caorsi fue algo así. Quien lo introdujo en el mundo de las bicicletas fue su suegro. “En el ciclismo entro por la familia de mi suegro, que era ciclista y corría en bici. Fue por ahí. Empecé a ver más de cerca lo que es el ciclismo, lo que es la bicicleta”, contó.

Además, sus primeras experiencias fueron en mountain bike, otra puerta de entrada al deporte del pedal.

“Primero comencé con bicicleta de montaña, competí un par de veces en montaña y me fui enganchando”, relató. “Después, llegó la bicicleta de ruta como para salir con otra gente que entrenaba acá. Una cosa llevó a la otra. Después llegó mi primera carrera de ruta, me gustó y acá estoy”, dijo el ciclista que se quedó con la malla oro.

Su carrera a nivel de clubes comenzó en el Club Ciclista Maldonado, con el que corrió su primera Vuelta.

Luego, fue evolucionando. “Fui haciendo mejor las cosas, empecé a mostrar un poco más, por así decirlo, a sentirme bien en carrera, y fui arreglando en otros equipos. Después de Maldonado estuvo en club Atlético Progreso, después en San Antonio de Florida, luego en Ciudad del Plata y después pase a Armonía de Fray Bentos, donde estoy ahora”.

Con los hermanos Maldonado cuando corrió en San Antonio

Sus buenas actuaciones también le permitieron llegar a la selección uruguaya, algo “hermoso”, con la que compitió en la Vuelta de Chile y en la Vuelta de San Juan, Argentina, la que destacó por vienen los equipos World Tour, los que corren Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta de España.

“Justo ese año venía Remco Evenepoel que era el campeón del mundo y yo estaba compartiendo pelotón con él, o con Egan Bernal… Fue una experiencia inolvidable. Me saqué fotos, ni que hablar, y ya el hecho de ir en el pelotón y mirar para el costado y ver a un ciclista de ese nivel, es algo muy lindo, son momentos únicos”, comentó.

Perder un hijo de cinco meses, un dolor que no sana nunca

Caorsi se define como un ciclista “duro” que no tiene una especialidad, pero que suele estar en los momentos difíciles de competencia.

“No soy un contrarrelojero nato ni un sprinter nato, pero me defiendo en todo”, dijo. “Soy un ciclista duro, fuerte. En las carreras duras, cuando quedan pocos ciclistas y quedan por ahí capaz que los mejores, yo estoy ahí. Diría que soy un ciclista duro, me gustan las carreras duras, las que son difíciles, y cuando llegan uno está bien y llega bien”.

Su prueba más difícil no fue en una bicicleta. Fue una dura situación familiar que le tocó vivir en 2021, cuando fue padre por primera vez. Su hijo, Camilo, nació con problemas de salud por las que tuvo que estar internado y fue sometido a intervenciones quirúrgicas en esos primeros meses

“Fue un momento, uno de los más difíciles y ojalá que nunca me toque de nuevo. Un momento súper complicado”, conto Caorsi, quien no tuvo reparos para hablar de un tema delicado y sensible.

Fueron días de incertidumbre, entre consultas médicas y traslados.

“Esos meses, que fueron más o menos cinco en los que estuve con el tema de mi niño, estábamos en el Sanatorio Americano, con cirugías, una cosa u otra… Él pasó por tres cirugías, una infección grande, fueron cinco meses bastante complicados. Él nació y al otro día ya quedó en CTI en Maldonado y después nos trasladaron a Montevideo. Y así en idas y vueltas, íbamos y veníamos”.

El ciclista pasó su primer día del padre en el sanatorio junto a su hijo, quien luego perdió la vida tras una operación. “Ninguna persona en el mundo está preparada para perder un hijo. Como que la ley de la vida va por otro lado, uno nace y es por ley que uno pierda a sus padres primero… Perder un hijo es un golpe muy duro”, señaló.

“No lo sanás nunca”, agregó Caorsi, quien en su Whastapp lleva una foto junto a su pareja y Camilo, y que en Instagram tiene todos los posteos que le dedicó a su “pequeño guerrero”. “Hay días muy difíciles, días que los llevas mejor, días más complicados… Tenés que acostumbrarte a vivir con eso, porque el tiempo no lo cura y nada lo cura. Tenes que aprender a vivir con esos sentimientos raros”.

La bicicleta fue un escape durante ese lapso. “En esos cinco meses, si bien salía a pedalear cuando podía, cados dos o tres días, me hacía bien. Pedaleando, no es que me olvidara de todo, pero me sentía libre, por así decirlo”.

“Después en una cirugía él perdió la vida y ahí sí fue un golpe muy duro. Estuve un tiempo sin pedalear y de a poco fui retomando, pero no para entrenar o volver a competir, era solo salir a andar en bici para despejar la cabeza”, contó.

¿Cómo ganó la Vuelta Ciclista?

Tras el duro golpe, Caorsi retomó su carrera deportiva y el ciclismo lo llevó a Armonía de Fray Bentos, su actual equipo con el que hicieron historia en La Vuelta, en la que, pese a sus buenos antecedentes, no partía como favorito.

Su logro comenzó a gestarse el jueves, a falta de cuatro etapas para el final. Una fuga que logró llegar a meta, y a la que los líderes no respondieron, le permitió quedarse con la malla oro.

“Se salió medio rápido, salió loco el pelotón, como le decimos nosotros”, contó el fernandino al repasar cómo fue esa etapa. “Una carrera de mucho palo, de mucho nerviosismo. Y en un momento se dio esa fuga que comenzó como una fuga normal. Yo calculaba que se iba a dar una fuguita, que nos iban a dejar ir por un rato y que depsués nos iban a llegar”.

“Después, veíamos que pasaban los kilómetros y seguíamos sacando diferencias importantes, y hubo una organización de todos los que íbamos en la fuga”, agregó.

Ahí se dio cuenta que la etapa la iban a definir ellos y que podía pasar a ser el nuevo líder. “Uno se da cuenta porque manejás temas de velocidad y eso. En la fuga no veníamos super rápido y seguíamos sacando mucha diferencia, entonces decía: atrás pasó algo. Debe haber una pica entre los más candidatos que están dejando que la carrera se vaya por otro lado”.

“Y fue lo que pasó. A casi todos los equipos les servía la fuga: Cerro Largo tenía dos ciclistas, Náutico dos, nosotros dos… A mí me servía por el hecho de tomar la malla y quedar líder”, agregó Caorsi, quien dijo que en el final de esa etapa tuvo que tirar del grupo ya que iba por liderato.

Soy líder y ahora qué hago

Tras quedar como líder de la Vuelta, Caorsi tuvo que cambiar rápidamente el chip ante la nueva situación en la que se encontraba y prepararse para lo que se le venía en las últimas tres etapas, donde intentarían arrebatarle la general.

“Era todo nuevo. Yo nunca había llevado malla de líder en ninguna carrera”, contó. “Me tocó ir al podio, ponerme la malla de líder, y después de almorzar, al bañarme y acostarme tranquilo para sestear, empecé a ver qué es lo que tenía que hacer (risas) porque la verdad que era todo nuevo para mí”, confesó.

El nuevo líder reconoció que en ese momento tuvo consejos de otros ciclistas que ganaron la Vuelta y que los llevó adelante. Ante la consulta de Referí sobre quiénes eran, dijo: “Estuve hablando con Jorge Bravo, Néstor Pías, Richard Mascarañas (cuyo hijo estaba en competencia y fue uno de las revelaciones), gente que ha sabido ganar carreas de esta magnitud, y tomé los consejos de ellos”.

Sabía que en las últimas etapas iba a tener que defenderse y mantener los segundos que tenía de diferencia. “Uno queda con la malla y lo único que tiene que hacer es defenderse. Saber que los otros equipos te van a atacar, te van a dar palo, deportivamente hablando, te van a querer desconectar, que llegues más atrás que ellos… Dentro de una rivalidad sana. Todos queremos ganar. Y es sabido que al líder hay que atacarlo, para ganarle hay que atacarlo”.

La emoción en Montevideo y que sea como el Tour de France

Los ataques fueron pasando y Caorsi supo aguantarlos, defendido por sus compañeros de equipo y ciclistas que pedalearon junto a él.

@fedciclistauy

El festejo familiar en Kibón

Llegar a Montevideo y culminar la carrera fue “una alegría enorme, inmensa”. "Se te pasan muchas cosas por la cabeza. Y felicidad total, ver a tu familia ahí, que todos lloren de felicidad, por tu logro, porque la familia es la que está día a día y vive todo muy de cerca, cuando las cosa salen y cuando no, aún más”.

Con respecto a la última etapa, dijo que pese a que lo atacaron, como sabía que iba a ser, la disfrutó “un montón”. “Era ese último día, ese último tironcito, si bien quería que pase rápido, pero por momentos pensaba conmigo mismo: ‘pah, Juan, tenés que disfrutarlo porque es un momento único’. Ir por lugares donde había gente, que te gritaba, tu nombre o tu apellido, o te daba aliento. Y llegando a Montevideo, entrando por la rambla y ver que se estaba dando todo, ahí lo disfruté mucho más”.

Ante la consulta de si le gustaría que fuera como en el Tour de Francia, donde la última etapa es de disfrute y la carrera se define el día antes, dijo: “La verdad que sí”.

“Hay muchas cosas que aprendemos de ellos, de los World Tour y los profesionales de verdad, y tendría que ser así. Porque es lindo disfrutar más la última etapa, como pasa en las carreras grandes, de que sea toda una fiesta más que nada. Eso acá nunca pasó, acá hasta no pasar la meta no sabés qué puede pasar, salvo que tengas mucha diferencia tiempo. Por ahí es una lástima porque es un lindo momento la última etapa para disfrutar, sacarse fotos, conversar, como hacen los profesionales. Estaría bueno que se empiece hacer algo así”.

La polémica por los “vendidos” y su futuro inmediato

Mientras trabaja en la Intendencia, por estos días analiza cómo van a seguir sus próximos días, con una posible participación internacional en la mira.

“Creo que va a haber un Panamericano en Brasil, voy a ver si me llaman o no, que no tienen la obligación de hacerlo, pero me gustaría saberlo con tiempo para seguir preparándome y cuidándome. Y si no me llaman, ponerle un punto final y empezar a pensar en la pretemporada”, dijo.

Para el ganador de la Vuelta, su título no va a “cambiar mucho” su futuro en el pelotón.

“Ya todos saben el tipo de ciclista que soy”, dijo. “Gané la Vuelta pero hay cosas y puntos que todavía tengo que mejorar mucho. Los puedo mejorar y los voy a mejorar. Por decir algo, la contrarreloj no es mi fuerte y me encantaría que lo fuese, porque en una carrera por etapas es clave. Entonces es algo que me gustaría mejorar”.

En un podio de contrarreloj, algo que quiere mejorar

Tras la culminación de la Vuelta Ciclista hubo un cruce de declaraciones, principalmente entre equipos que aspiraban al título y que no lo consiguieron. El entrenador de Cerro Largo, que partía como favorito, señaló que hubo equipos que apoyaron a Caorsi, mientras que hubo ciclistas que señalaron que si lo apoyaron fue por amistad con el pedalista.

Caorsi evitó meterse en el tema pero dejó su opinión. “Eso siempre va a estar ahí, al pie del cañón. No quiero ni meterme. No he visto muchas cosas, vi algo porque los ves por Whatsaspp y se comenta en los grupos”, señaló sobre el revuelo que se armó en las redes.

“Pero no le di mucha importancia, yo estoy contento por lo logrado”, agregó. Además, destacó que entre los ciclistas está todo bien. “Por decir algo, hay dos ciclistas, Rody (Roderyck Asconeguy, de Audax de Flores) y Leonel (Rodríguez, de Cerro Largo), dos equipos distintos, que por ahí son los equipos que se están peleando, y los dos ciclistas van a ir a correr juntos a Estados Unidos ahora, chochos de la vida, a pasar un momento increíble y maravilloso”.

“La verdad, me parece tan innecesario tener esas peleas y esas discusiones que la gente genera en las redes sociales y que no traen nada bueno. La verdad es esa. No hay cometarios buenos, es todo pelea”, comentó. “Tendría que aceptar la derrota, no importa cómo, el ciclista ganó y punto final a la temporada. A pensar en la que viene. Hay tres equipos que se están peleando y los ciclistas disfrutando entre nosotros, felicitándonos y mandándonos mensajes de aliento, y está todo bien”.

“Se gana, se pierde, pero la vida sigue”, agregó Caorsi, quien sabe bien lo que dice.