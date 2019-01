Juan Castells: "Sería un crimen perder el Museo Gurvich"

Fue a mediados de diciembre. María Julia Muñoz lo dijo en conferencia de prensa. El Estado, según explicó la ministra de Educación y Cultura, tenía –en ese entonces– intenciones de adquirir el Museo Gurvich. La propuesta estaba siendo estudiada por el Tribunal de Cuentas (TC), informó La Diaria. Semanas después el semanario Búsqueda publicó que la compra fue finalmente autorizada por el TC y que lo único que falta es la firma del presidente Tabaré Vázquez. Según la resolución del TC a la que también accedió El Observador se pagará por las 226 piezas que integran la colección permanente US$ 2.126.000 y por el inmueble $ 22.251.658; la suma de ambos montos es de US$ 2.800.000, la cifra que la opinión pública, periodistas especializados y artistas han repetido desde que se dio a conocer la noticia.

El Museo Gurvich, ubicado en el número 524 de la Peatonal Sarandí, a unos pocos metros de la plaza Matriz, reabrió sus puertas en 2015 –una década después de su apertura– en un edificio reformado por los arquitectos Rafael Lorente y Fernando Giordano. Gestionado por la Fundación Gurvich, presidida por Martín Gurvich (único heredero del artista), el museo pertenece hasta ahora a la órbita privada. En resumidas cuentas, la colección y el edificio son propiedad de Gurvich hijo. Los visitantes pagan una entrada de $ 180 que –junto con el esponsoreo y las ventas de la tienda– financian la mitad del presupuesto del museo. El 50% restante, según dijo Gurvich a Búsqueda, lo aporta el MEC. Pero además está la deuda por la compra del edificio y el hijo del creador dice que ya no puede mantenerlo más. Así que en abril de 2018 propuso venderle el museo al Estado; de todas formas la gestión seguirá en manos de la fundación.

Entre las varias discusiones que generó el asunto está el del valor de las piezas y la importancia de que el Estado tenga o no un museo dedicado a José Gurvich.

Juan Castells –46 años; casi tres décadas de trabajo en Castells y Castells, los mayores subastadores de Gurvich en el mundo; responsable de tasar dos años atrás las piezas que integran el acervo del museo– dialogó con El Observador sobre la relevancia del creador.

¿Cómo nace la relación entre Castells y la familia Gurvich?

Es muy anterior a lo de la venta del museo. Nosotros conocíamos muchísimo a Totó (Añorga de) Gurvich, la madre de Martín. Yo iba a su casa, conocí sus casas anteriores. Después mantuvimos el vínculo con Martín, hicimos exposiciones en conjunto, cuando empezaron a trabajar en el museo adquirían obras para la colección. Tenían una preocupación por algunos períodos de Gurvich que no los tenían bien representados.

¿En qué momento le encargan hacer la tasación de la colección que integra el museo?

Hará dos años, aproximadamente. Cuando el museo reabre (en la calle Sarandí), empiezan a intervenir los seguros de los cuadros, entonces se tiene que hacer una tasación. Si me preguntás en cuánto lo valoramos en aquel entonces, no tengo idea. Y además lo valorábamos en lotes: la colección de retratos, la colección de dibujos, la de naturaleza muerta, entre otros tantos. La cifra que se maneja, de más de dos millones de dólares puede ser poquísimo o puede ser absolutamente razonable. Pero no estoy interiorizado de cuáles son las obras que forman parte de la compra.

¿En qué lugar se puede ubicar a Gurvich en una lista de los artistas uruguayos que más cotizan?

Después de (Joaquín) Torres García los artistas que más cotizan creo que son: (Gonzalo) Fonseca, Gurvich, (Francisco) Matto y (Julio) Alpuy. Gurvich es uno de los principales artistas de la última mitad del siglo pasado, no tengo ningún tipo de duda. Fue un gran maestro y muchos de sus alumnos tuvieron una gran trascendencia internacional. El abanico de cosas que ha aportado es gigantesco. Fue un tremendo pintor, murió muy joven y para lo poco que vivió creó un disparate de obra. Fue muralista, constructivista, naturalista. Fue, también, un gran retratista, un pintor supercompleto. Hizo cerámica, accesorios, hizo tapices junto con Totó y otras personas. Como artista era absolutamente excepcional. Basta con ir al museo para darse cuenta de la gama enorme de cosas que hacía. Es bravo encontrar en nuestro país un pintor tan polifacético.

Para hablar en números, ¿en cuánto se puede subastar una pieza muy valiosa de Gurvich?

Nosotros vendimos obras de Gurvich a más de US$ 150 mil. Hay varias operaciones con cuadros de Gurvich por encima de los US$ 300 mil.

¿Habló con Martín Gurvich de la venta del museo?

No, y eso que hablamos hace poco. De todos modos la compra del museo por parte del Estado no influye comercialmente en nada en las subastas de obras de Gurvich.

Más allá de que no está al tanto de cuáles son las obras específicas que el Estado va a comprar, ¿qué opinión le merece la cifra por la adquisición de las 226 piezas de la colección permanente?

No me parece para nada descabellado. No me parece un disparate. En la colección permanente están las distintas etapas del artista donde hay obras excepcionales, extremadamente valiosas. Hay piezas que pueden valer US$ 500 mil, otras US$ 400 mil, otras US$ 300 mil. En cinco piezas podés llegar a US$ 1,5 millones. Desde el punto de vista patrimonial no me hace ruido la cifra del monto de la adquisición. Si entre las obras que compra el Estado están Carta al hombre, Formas, símbolos e imágenes y Sueño de Jacob te pasás del millón de dólares.

¿Cómo valora la gestión que hace el Museo Gurvich?

Funciona y lo hace muy bien, es uno de los museos que mejor funciona. Hay muchos museos que no la pasan bien, hay muchos que se fueron vaciando mientras trataban de mantenerse, el Gurvich podría terminar en eso. Para mantenerse un par de año se vende una obra y así se va perdiendo parte del acervo. Está claro que sería un crimen perder el Museo Gurvich porque, además, es el único museo de un alumno del taller Torres García.

Lo que se dijo sobre la compra del Museo Gurvich por parte del Estado

"Durante años lo intenté todo (...). Mi idea no es lucrar con el Estado, sino garantizar la perpetuidad del museo y recuperar algo de la inversión”

Martín Gurvich, propietario del Museo Gurvich

Al semanario Búsqueda el 10 de enero

"Mañana fallece Martín Gurvich ¿y qué sucede con todo esto? Desaparece del orden público una obra que tiene un valor patrimonial inmenso”

Rafael Lorente, Fundación Gurvich

Al semanario Brecha el 4 de enero

"Cuando se restauró el Solís hubo polémica porque gente que es ignorante hay siempre, que no entiende cómo se hace el acervo cultural del país”

María Julia Muñoz, ministra de Educación y Cultura

A radio Monte Carlo el 5 de enero

"Por momentos no tenemos oxígeno ninguno, hemos querido abrir los domingos, y no podemos. Y para la movida turística de la Ciudad Vieja habría que abrir los domingos”

Joaquín Ragni, Fundación Gurvich

Al diario El País el 30 de diciembre

“Son alarmantes las carencias de los museos nacionales. Hay varios museos a la intemperie, muchos cerrados, parcialmente habilitados, con horarios acotados”

Crítico Nelson di Maggio a director de Galería Adela Dubra

Editorial de revista Galería el 27 de diciembre