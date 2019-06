Jueces de Montevideo no admitirán público en audiencias si no se les da mayor seguridad

Los jueces penales de Montevideo resolvieron que no permitirán el ingreso de público a las audiencias en los juzgados de la sede de Juan Carlos Gómez hasta que el Ministerio del Interior les de mayor seguridad, luego de los incidentes registrados en la audiencia por el homicidio del policía Rogelio Souza, asesinado en un robo entregado por uno de sus compañeros cuando trabajaba como repartidor de bebidas. En la audiencia, los familiares de la víctima y de los victimarios se trenzaron y también fue golpeado uno de los imputados, cuya declaración fue clave para cerrar el caso.

Según informó Fuentes Confiables de radio Universal la decisión fue tomada por el Comité de Jueces -que reúne a jueces que presiden las audiencias penales en la capital-. En una carta entregada al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Turell, a la que accedió El Observador, los jueces afirmaron que estos hechos no resultan aislados sino que "han ocurrido varios incidentes (...) muchos de los cuales se relacionan con la poca o ausencia total de seguridad". Señalaron que hay jueces que han presenciado a las audiencias "han ingresado policías armados así como una persona con una pistola de aire comprimido".

Los jueces señalaron que tomaron la medida "ante la reiteración de incidentes violentos en las audiencias, los que cada vez revisten mayor gravedad, la falta de control del público que asiste a las mismas, el espacio reducido para su permanencia en la sala, y que muchas veces concurren a estas familiares de víctimas y del imputado".

En el mismo sentido, la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) emitió un comunicado en el que señala que “mientras no exista un protocolo de seguridad”, si los “operadores de sala (que manejan el sistema de grabación de las audiencias orales) entienden que no hay condiciones de seguridad” para trabajar, no ingresarán a las salas.

La medida supone un golpe al nuevo Código del Proceso Penal, que tenía entre sus novedades más valoradas que las audiencias fueran abiertas al público.

El ministro del Tribunal de Apelaciones de 1° turno y presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, dijo a El Observador que si bien la medida no fue impulsada por el gremio, hay acuerdo sobre la necesidad de tener mejores protocolos de seguridad en las audiencias y de que el tema sea “tomado en serio”.

Reyes señaló que el tema de la seguridad es un reclamo recurrente del gremio, pero que en reuniones con la Suprema Corte de Justicia se ha señalado que el Ministerio del Interior no tiene la capacidad para reforzar con más policías todos los edificios del Poder Judicial.

Esta no es la primera vez que se produce un hecho de violencia en una audiencia penal. El pasado 18 de enero, en el Juzgado de Artigas, una persona a la que se le imputó un delito de receptación y una medida de prisión preventiva por 90 días, se desacató, tomó una silla y la arrojó contra una funcionaria policial. Luego arremetió contra el resto de los funcionarios, destrozó la computadora y el sistema de grabación de audio. La única policía que se encontraba en el lugar no pudo contener al hombre, que finalmente debió ser reducido por cuatro efectivos policiales que llegaron más tarde a apoyarla.