Jueces rechazaron enfáticamente las críticas de Manini Ríos a la Justicia

El gremio de magistrados "rechaza enfáticamente que las decisiones judiciales referidas a delitos comprendidos en los artículos 1º de de las leyes 15.848 y 18.831 tengan motivo diverso al ejercicio regular de la función jurisdiccional", comienza afirmando el comunicado.

Manini Ríos mantuvo una reunión el jueves con el presidente Luis Lacalle Pou en la que adelantó al mandatario su intención de presentar un proyecto de ley para derogar la ley 18.831, la norma que derogó en 2011 la ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado en los delitos cometidos por militares entre 1973 y 1985.

Al otro día, en diálogo con radio Montecarlo, el legislador de Cabildo Abierto sostuvo que con su iniciativa procuraría "contribuir de una vez por todas a dar vuelta la página y evitar que ciertos magistrados prevaricadores continúen utilizando el derecho a su antojo y haciendo lo que quieren, con falsos testimonios muchas veces llevando a inocentes presos".

Ante esa opinión, la asociación de jueces recordó "una vez más" los "principios básicos sobre independencia judicial" de la Organización de las Naciones Unidas.

"Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo. La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley. No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial".

Las expresiones del excomandante en jefe del Ejército también despertaron el rechazo de Iván Posada, diputado del Partido Independiente –uno de los cinco socios de la coalición gobernante–, quien dijo este sábado a El Observador que el líder de Cabildo Abierto quería "ingresar en el túnel del tiempo para discutir un tema que ya fue, y en el que la política tiene el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir el estado de derecho”.

"Este planteo de Cabildo Abierto debe ser rechazado de plano, porque plantea que nuestro país incumpla con la Convención Americana de Derechos Humanos que creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH, cuyos fallos son inapelables de acuerdo a la propia Convención", sostuvo Posada, y agregó: "Cabildo Abierto es claramente una reivindicación corporativa de un sector de militares retirados nostalgiosos que resisten las consecuencias del funcionamiento de un Estado de Derecho. Por eso, un día sí y otro también, no cesan de cuestionar el sistema de justicia".

La Asociación de jueces había emitido un comunicado el 18 de abril con prácticamente las mismas palabras que el de este lunes, luego de que Manini Ríos diera un discurso en la media hora previa de una sesión del Senado, con las que cuestionó el procesamiento con prisión del capitán retirado Lawrie Rodríguez por el asesinato de Iván Morales Generalli durante la dictadura (1973-1985).

En aquella oportunidad, el 14 de abril, Manini Ríos afirmó: "El pueblo uruguayo tiene derecho a no seguir sumergido en el odio que unos pocos irradian hacia el resto de la sociedad, haciéndola pagar por sus desvaríos sesentistas que costaron muchísima sangre y dolor a nuestro país. El pueblo uruguayo tiene derecho a saber la verdad y no la tergiversación de la historia que se ha hecho, sobre todo en las nuevas generaciones e incluso los textos de estudio", dijo Manini Ríos, en la sesión del pasado martes.

Y continuó: "¿Hasta cuándo seguirá actuando este tipo de venganza? ¿Era necesario, era imprescindible, detener en estos momentos de pandemia al capitán Lawrie Rodríguez con todas sus vulnerabilidades, después de una década en la que se estaba llevando el proceso? ¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?", se preguntó.

El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado este lunes por la propuesta de Manini Ríos de derogar la ley 18.831, y el mandatario respondió que el gobierno aún no ha tomado posición.Sin embargo, recordó que esta iniciativa no está incluida en Compromiso por el País, el acuerdo programático que firmaron en noviembre de 2019 los cinco partidos de la coalición de gobierno."No forma parte del Compromiso por el País. El senador Manini habló conmigo de este tema, me lo planteó. Es una visión dentro de un socio importante de la coalición de gobierno. Uno entiende que el Uruguay tiene que salir adelante en paz y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas. Ustedes saben cuáles son, ustedes saben de las respuestas históricas con los familiares de detenidos desaparecidos, saben de las reuniones que hemos tenido al respecto", señaló el mandatario, en una rueda de prensa en Los Cerrillos (Canelones), adonde fue para celebrar los festejos por los 124 años de la ciudad.