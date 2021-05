Jueves de hisopados en Los Céspedes, con Martín Rodríguez a la orden

La mañana de este jueves en Los Céspedes comenzó a las 08:30 con hisopados para todo el plantel de Nacional, más cuerpo técnico y allegados, luego de que este miércoles se confirmara que los albos tienen 10 casos positivos de covid-19.

A una semana del regreso de Colombia, todos los integrantes del grupo tricolor fueron sometidos a nuevos tests, cuyos resultados se esperan para este jueves a la noche o el viernes a primera hora, indicaron desde el club a Referí.

Así se confirmen nuevos positivos, Nacional no podrá solicitar la suspensión del partido del domingo ante Progreso en el Paladino, donde debutará en el Torneo Apertura, y deberá jugar con los jugadores que tenga a disposición.

Eso se debe a que no se puede suspender el partido de la segunda fecha, debido a que el reglamento establece que aquel equipo que tenga cinco casos positivos de covid-19 o más de jugadores que haya actuado en la temporada 2021 en dos partidos (mínimo 45 minutos en cada uno) podrá pedir la postergación del encuentro.

Y, hasta el momento en esta nueva temporada, solo Wanderers, que jugó la Supercopa y la primera fecha del Apertura tiene dos partidos disputados, el resto solo jugó uno (Nacional también la Supercopa) y Peñarol, Cerro Largo y Plaza, aún no debutaron a nivel local.

Alejandro Cappuccio

Las bajas

El entrenador Alejandro Cappuccio tiene siete jugadores afectados de coronavirus.

El primero en este brote fue el arquero Guillemo Centurión, cuyo caso fue confirmado el pasado viernes. Luego, en el fin de semana, se conocieron los positivos de Thiago Vecino y Emiliano Martínez.

Mientras que el lunes fue un día complicado para el plantel al conocerse cuatro nuevos casos; los de Mathías Laborda, Joaquín Trasante, Gonzalo Vega y Maximiliano Cantera, un día antes del partido ante Universidad Católica por la Copa Libertadores.

De esa forma, Nacional llegó a siete casos en su lista de jugadores, a los que se le suman el integrante del cuerpo técnico Estefano Zammarelli (videoanalista), el delegado administrativo Nicolás Rosetti y el preparador físico Nicolás Maidana, el último en dar positivo este miércoles.

Nacional

Christian Almeida

Los que vuelven y el nuevo arquero

Para el debut en el Apertura, en caso de que sus controles den negativos, Cappuccio podrá contar con Christian Almeida y Camilo Cándido, quienes no estuvieron el martes ante Católica por cumplir sanción en la Copa Libertadores.

El técnico también debe esperar la evolución de Agustín Oliveros y Pablo García, quienes fueron baja por lesión, mientras que Felipe Carballo continuará en sanidad unas semanas más.

Staff Images / Conmebol

Camilo Cándido

Quien podrá estar a la orden del entrenador es Martín Rodríguez, el arquero que fue contratado de urgencia en los albos y que esta semana ya se incorporó al plantel, teniendo sus primeras prácticas en Los Céspedes.

“Es un placer y un orgullo estar acá”, dijo el golero de 31 años este miércoles a Nacional TV. “Voy a dar el máximo todos los días, porque me siento un privilegiado de estar en esta posición hoy y no me queda más nada que aprovecharla día a día y dar lo máximo de mí para que Nacional pueda lograr el objetivo que es el tricampeonato”.

Martín Rodríguez charló con #NacionalTV en su primer día en Los Céspedes 🤲🏼🔵⚪️🔴



📺 Mirá el contenido completo en https://t.co/h9tbwla2Gw #DaleBolso pic.twitter.com/A7InnsdWtn — Nacional (@Nacional) May 19, 2021

Rodríguez está habilitado para estar a la orden este fin de semana y puede ir al banco de suplentes.

Su contratación se dio ante la fuerte posibilidad de que Sergio Rochet sea convocado para los partidos de Eliminatorias de la selección uruguaya y también para la Copa América, para la que está reservado, y ante la baja de Centurión por coronavirus.

El último partido de Rodríguez fue el pasado 14 de marzo para Santa Cruz, de la Serie C de Brasil, por el Torneo Pernambucano. Luego, finalizó su contrato, quedó libre, lo que le permitió ser fichado por Nacional.