Jueza ordena restricción de 500 metros para Nicolás Albarracín y Natalia Camilo

El futbolista Nicolás Albarracín y la actriz Natalia Camilo se presentaron en el juzgado de Familia de Florida y la jueza Sofía Sánchez dispuso a ambos una restricción de acercamiento de 500 metros por un plazo de 180 días. La medida se tomó tras el análisis policial de los mensajes de texto y de voz que se enviaron a través de WhatsApp, según consta en la resolución a la que accedió El Observador. A su vez, Camilo deberá permanecer con custodia policial hasta una nueva resolución judicial.

Tv Florida

La medida involucra a los hijos de la actriz y también se le prohíbe al jugador de Wanderers comunicarse por cualquier medio con la actriz y con los niños.

A su vez la jueza intimó a Albarracín a entregarle a su expareja en un plazo de cinco días un vehículo. La actriz, en tanto, deberá darle al jugador ropa, calzado, medallas, trofeos y su cédula de identidad.

El jugador bohemio –que tras la agresión fue separado del plantel por decisión de la directiva– tiene la obligación de asistir a "programas de rehabilitación por la violencia doméstica denunciada".

Según la crónica de TVFlorida, Albarracín y Camilo llegaron sobre la hora 10 al juzgado floridense y se retiraron sin hacer declaraciones a la hora 15. La actriz llegó al lugar acompañada por dos policías y su abogado. El jugador, en tanto, llegó junto a sus dos defensores.

La actriz argentina Nazarena Vélez, amiga de Camilo, fue quien compartió un video grabado en la intimidad de la casa de la pareja que muestra cuando el futbolista la agarra del brazo a Camilo mientras ella grita "soltame, Nicolás, por favor, no me pegues más". En el audio se escucha que Albarracín le pide que lo deje llevarse sus cosas de la casa, y le dice: "¿Vos me querés lastimar? ¿Vos me querés lastimar? Se te va a venir la noche".

No me hace bien llegar a esta instancia y es muy triste porque es la persona que compartí años de mi vida, me contagie de lo tóxico. Pero saqué fuerzas de donde nose, para poder contarlo y pedir ayuda. pic.twitter.com/QPbr4AFsIe — Natalia Camilo (@Natycamilo_) December 10, 2019

Camilo también difundió algunos mensajes de texto y de voz que se enviaron por WhatsApp. En la primera de ellas, en un tuit en que señala que fue víctima de muchas "palizas" y que tuvo que defenderse en "más de una ocasión", reprodujo un audio del futbolista, que decía lo siguiente: "Te dije, boluda, vos conmigo no jugués. (...). Yo no me meto contigo, no te hago nada, al contrario, ando súper tranquilo", se escucha decir al jugador, mientras sube la voz, insulta, y agrega: "Se te viene la noche (...) te voy a arruinar, ahora".