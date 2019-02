Jugadores de Cagliari se unen a protestas de lecheros para que los dejen viajar

Los jugadores de Cagliari perdieron su vuelo a Milan para jugar el domingo su duelo de la 23ª jornada italiana después de haber sido encerrados en su centro deportivo por agricultores locales que protestaban por el precio de la leche, informaron medios nacionales.

El equipo de Cerdeña tenía previsto volar a Milán el sábado por la tarde para jugar el domingo en San Siro. Tendrá que tomar un avión posterior.

Entre los futbolistas convocados al partido está Christian Oliva, reciente incorporación.

Pero los jugadores no pudieron dejar el centro de entrenamiento de Asseminello, en el sur de la isla mediterránea, debido a que todas las salidas fueron bloqueadas por un grupo de 100 agricultores locales.

El entrenador Rolando Maran y el director general del club Mario Passetti intentaron negociar con los agricultores para permitir que el autobús del equipo saliera hacia al aeropuerto.

Los jugadores pudieron finalmente partir después de que el futbolista nacido en Cerdeña Nicolo Barella y el brasileño Joao Pedro (exPeñarol) se unieran a la protesta y fueran filmados pateando botes de leche en un gesto de solidaridad.

"Simplemente queremos defender nuestros derechos", señaló uno de los agricultores a La Gazzetta Dello Sport.

"Producimos leche a 1 euro (1.3 dólares) más VAT (impuesto) y no podemos ir hacia atrás. Si no son capaces de venderla a un precio decente, no es nuestra culpa", señaló.

Fuente: AFP