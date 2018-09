Jugar dónde y cómo se pueda

Contaba Liber Vespa que “es más sencillo que un club haga una buena temporada y pegar un pase, que arreglar las canchas”. Por eso si uno quiere jugar de determinada manera, el hábito lo debe crear igual “el riesgo que te pique mal la pelota es el mismo que el que tiene el jugador que pega un pelotazo” reflexionaba “el Indio”.

Hay un dicho que dice “de aquellos polvos estos lodos”, y cuyo significado, si nos atenemos a lo que dice el Instituto Cervantes, es que la mayor parte de los males que se padecen son la consecuencia de descuidos, errores o desórdenes previos. Barro es lo que sobra en muchas de las canchas de la segunda división ¿profesional?. Descuido, errores y desorden podrían servir de explicaciones, pero también el factor económico, y un invierno lluviosos como pocos.

¿Cómo enfrentan este problema los entrenadores de los diferentes equipos? ¿Cómo se planifica un partido a jugarse en canchas con más marrón que verde y donde la pelota no obedece trayectorias?

Pocas buenas

Consultados varios entrenadores coinciden que son pocas las canchas que están en óptimas condiciones. El Parque Prandi donde juega de local Plaza Colonia es el mejor piso de la divisional, el Campus de Maldonado también está muy bien. El Goyenola en Tacuarembó y el Ubilla de Melo conocieron mejores tiempos, pero igual permiten jugar por abajo. La cuenta debe detenerse ahí, el Obdulio Varela comenzó con un verde envidiable, pero el invierno le pasó factura.

Gustavo Bueno es el entrenador de Sud América y cuenta que “fuimos a Tacuarembó y a pesar de ser visitante y el viaje, igual estábamos contentos porque sabemos que el Goyenola está bastante bien y es grande”

Jugar como uno no quiere

El Mendez Piana no pasa un buen momento, la cancha está muy mal. Los jugadores lo acusan al no poder afirmarse a la hora de patear, los varios toques que deben hacer para controlar la pelota y la cantidad de tiempo que la pelota pasa en el aire. Roland Marcenaro es el entrenador de Miramar Misiones y lo tiene claro “Es contraproducente para nosotros. Me gusta que mis equipos lleguen al área en cuatro toques, pelota al punta, descarga, apertura y centro. Pero si jugamos en nuestra cancha tengo que salir a pelear el partido, no a jugarlo”.

El equipo cebrita está peleando el descenso a la segunda división B, pero hace cuatro partidos que no pierde, generando el entusiasmo de algunos que miraban con desinterés. Por eso, para la fecha pasada, donde jugaron con Villa Española un duelo clave, fijaron el Troccoli. Eligieron jugarlo y no pelearlo.

Hace poco recibieron a Plaza Colonia, uno de los que están peleando por ascender. El partido terminó 3-1 a favor de Miramar, los cuatro goles del encuentro fueron de pelota quieta. Un córner, dos tiros libres y un penal, imposible pensar en tres o cuatros pases seguidos. Carlos Manta es el manager del equipo de Colonia, cuenta cómo se trabaja en la semana previa: “Tratas de jugar en condiciones similares a lo que te vas a encontrar. Bajas el nivel. Por lo general en la semana vamos a un campo de juego que no esté en buenas condiciones para que el técnico planifique. Es un contrasentido”.

Manta lo resume todo de la siguiente manera: “Jugas a otro juego. El fútbol tiene dos formas de jugar, por arriba o por abajo. Nosotros tenemos la infraestructura para poder jugar por abajo y hay partidos que hay que cambiar todo porque tenes que jugar por arriba”.

Otro de los equipos que pelea por un ascenso es Cerro Largo, viene segundo detrás de Juventud. Danielo Nuñez está al frente del plantel y comenta que a la hora de jugar en una cancha en mal estado “son más las precauciones a tomar que lo que podes hacer como desarrollo futbolístico. Casi siempre tenes que cambiar la forma de juego. Te dificulta jugar en corto porque arriesgas demasiado y jugás en largo”.

Si además le agregamos que durante la semana llueve mucho, poco queda por hacer más que reforzar la parte teórica. “Nos pasó en el primer partido de la segunda rueda contra Miramar, terminamos perdiendo dos puntos por un zaguero que no se apuró a sacarla, porque son jugadores que están habituados a salir jugando. Son canchas donde la parás y ya tenés la marca arriba”.

El presionar en busca del error del rival es algo que se sabe de antemano que sucederá. Gustavo Bueno cuenta que planifica para presionar mucho más, porque sabe que va a tener que saltear líneas. Nacho Ordóñez se hizo cargo de Cerrito cuando se marchó Gustavo Israel, el buen comienzo de la segunda ronda lo hizo meterse en la pelea por el tercer ascenso. Dentro de su planificación semanal entra las condiciones del campo de juego, “es algo que debemos tener en cuenta a la hora de planificar un partido y la incidencia que puede tener sobre la idea de juego que un equipo intente desarrollar” comenta Ordóñez.

Según el entrenador de Cerrito, un mal campo de juego afecta principalmente “la ejecución de acciones técnicas, favorece la alternancia de la posesión ya que es más difícil conservar la pelota en un campo en malas condiciones y dificulta la ejecución de acciones técnicas en velocidad”.

Jugar a pesar de todo

“A veces salen los ejercicios y el jugador se queda con es en la cabeza” cuenta Marcenaro. Bueno dice: “No llegamos al extremos de cambiar jugadores dependiendo la cancha. Pero saben que van a tener que jugar diferente a lo que entrenamos”.

Pero a veces sucede, que hay equipos donde lo entrenado en la semana, sale a pesar del terreno de juego. En 2017 un gol de Torque contra Huracan del Paso de la Arena recorrió el mundo, el partido se jugó en el Viera, pero no estaba en óptimas condiciones. Fue una jugada donde la pelota fue desde el puntero derecho de Torque, pasó por Cubero en el arco, y luego de 15 pases termina rematando Javier Calle de afuera del área. No se dudo en calificarlo de “Gol a lo Guardiola”. El entrenador de Torque en ese momento era Paulo Pezzolano, consultado al respecto dijo que “el juego estaba por encima de cualquier cosa. La cancha lo único que hacía, si estaba mal, era darle un segundo más al que marcaba, porque había que hacer un control más. Pero si teníamos movilidad igual podía salir”.

El Papa comentaba que había partidos donde le prohibía a Cubero que pegue pelotas largas. También lo hacía cuando la cancha no estaba bien, confiaba en que los movimientos de salida ensayados en la semana iban a ofrecer otra solución al pelotazo.

Sintético como solución

Algunas canchas que hoy se encuentran mal como el Obdulio Varela y el Parque Nasazzi, comenzaron la temporada en buenas condiciones. La acumulación de partidos y las lluvias las fueron deteriorando, sumado a poco presupuesto para mantenerlas. Hay entrenadores que se plantean parar totalmente durante el invierno, que es cuando más sufren las canchas, pero hay otra solución posible. El uso de césped sintético, que requiere una inversión inicial, pero exige menos cuidado, permite varios partidos a la semana, y el presupuesto en mantenimiento es menor.

Carlos Manta está de acuerdo que el sintético mejoraría las condiciones actuales, pero también que es un deporte diferente el fútbol sobre esa superficie. “Es un fútbol más rápido y la pelota está más viva”, expresó.

Lo mismo piensa Gustavo Bueno. “Cambia bastante el juego. Es una alternativa buena, pero sin llegar a eso una cancha con un buen drenaje tiene que llover un diluvio para que te la estropea”, señaló. “Las canchas con buenos drenajes aguantan”, agregó “el Zorro”.

Por su parte, Marcenaro piensa que lo “ideal sería el sintético”. “Pero hasta no llegar a eso deberíamos replantearnos para todo el invierno, y no gastar plata en canchas que se van a romper”, señaló.

La Segunda división le plantean a los entrenadores muchos desafíos, y uno de ellos es jugar de acuerdo a las condiciones del terreno de juego. La teoría, la pizarra, los movimientos entrenados en la semana deben adaptarse al punto de pelear los partidos y no jugarlos. Habrá muchos o pocos ídolos jugando en la B, pero seguro todos tienen los pies de barro.

FRASES:

“En otras partes del mundo los entrenadores no deben planificar en función de las canchas, pero nosotros tenemos que hacerlo”. Gustavo Bueno, Entrenador de Sud América.

“Terminás jugando de una manera que no te identifica y no querés hacer como equipo”. Danielo Núñez, DT de Cerro Largo-

“A la hora de planificar estratégicamente un partido se deben tomar en cuenta todos los factores que pueden incidir en el desarrollo del juego y uno muy importante es el terreno donde se va a jugar”. Ignacio Ordóñez, entrenador de Cerrito.

“No se respeta que un club debe tener un campo de juego para jugar exclusivo y un complejo para formativas. Hay muchos clubes que donde juega el primero también juegan las formativas”. Carlos Manta, manager de Plaza Colonia.