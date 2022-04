Juliana Viera, la hija de un árbitro que en la sub 20 juega donde la pongan

Juliana Viera es hija de un árbitro de fútbol (Olivier Viera), hermana de una jugadora de vóleibol (Cristina "Tití" Viera) y este jueves portará la cinta de capitana de la selección uruguaya de fútbol sub 20 que enfrentará a Brasil a la hora 17.00 en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera por la segunda fecha del cuadrangular final del Sudamericano sub 20.

La volante zurda de Nacional, de 19 años y que será capitana por la lesión de Belén Aquino, charló con Referí de las chances de Uruguay de obtener una de las dos plazas en juego para el Mundial de Costa Rica, del potencial de Brasil y también de su recorrido en el fútbol.

¿Cómo está el equipo para enfrentar a Brasil?

Muy bien, ajustando los detalles. El 0-2 de la serie es un buen antecedente en comparación a los registros que habíamos tenido antes así que estamos con mucha confianza.

¿Tiene debilidades Brasil, se le puede ganar siendo que han conquistado hasta la fecha todos los títulos de los Sudamericanos sub 20?

Sí, todo equipo tiene su punto débil y hay que saber aprovecharlos.

¿Y qué hay que cuidar del juego de las brasileñas?

La velocidad, tenemos que estar cerca en la marca y en todos los detalles del juego.

@AUFfemenino

Cuidando la pelota contra Brasil

¿Qué importancia se le da a la forma de juego del rival en lo previo?

No somos mucho de juntarnos todas a analizar los partidos sino que vamos compartiendo un análisis más bien general con los puntos claves del rival y cuáles deben ser nuestros fuertes en el partido. Las cuestiones individuales se pasan por WhatsApp a cada jugadora.

¿Un empate es un buen resultado para Uruguay?

Nosotras vamos a salir a ganar, si después nos llevamos un empate no es malo y si perdemos no pasa nada porque después tenemos que jugar con Colombia.

¿Ese partido es la clave para la clasificación?

Ahora estamos con la cabeza en Brasil, después pensaremos en Colombia.

¿Qué sensaciones quedaron después de ganarle un partido tan duro a Venezuela?

Mucha euforia, una felicidad interna muy grande pero sin desviarnos del camino y sin creernos que ya somos campeonas porque todavía nos quedan dos finales.

¿Cómo asimiló el grupo la pérdida de la capitana y goleadora Belén Aquino para este partido?

A Belén dentro de lo peor le tocó lo mejor, así que estamos haciendo mucha fuerza para que se recupera y pueda volver lo antes posible.

Contra Venezuela tuvo que dar una mano de zaguera, arrancó el torneo de lateral pero en Nacional juega de volante, ¿cuál es su posición preferida?

Contra Venezuela me descarrilé en un par de subidas con malos movimientos, pero fue por estar acostumbrada a jugar por banda. Mi puesto natural y el que más me gusta es de volante porque soy de desbordar, pero si me ponen a jugar de lateral o dónde sea, juego.

@AUFfemenino

De lateral, el puesto en que la utiliza Ariel Longo

¿Cuándo arrancó a jugar al fútbol?

A los cuatro años, en Unión Vecinal. A los nueve pasé a Colón y cuando se disolvió el equipo fundamos Liverpool con Ángela Gómez que está en esta sub 20 y un par de jugadoras más que aún siguen. En 2020 me fui a Nacional, pero no me dieron el pase por lo que recién empecé a jugar oficialmente en 2021.

¿Qué influencia tuvo su padre Olivier Viera para que fuera jugadora?

Ninguna. Si bien somos una familia de deportistas y siempre el deporte anduvo en la vuelta, una vez pasaron por casa, preguntaron si quería ir a jugar al fútbol, fui, quedé fascinada y nunca más paré. Era la única niña jugando con los varones. Alguna vez me dijeron 'machirula', cosas que ahora por suerte ya no se escuchan tanto. La mejor manera de responderles era demostrando, y después de ver jugar a la nena ya no me decían nada.

¿Tiene una empatía especial con los árbitros siendo que su padre fue árbitro de vasta trayectoria?

(Risas) Tengo claro que pueden tener errores, como nosotras jugando, son personas como las jugadoras y siempre me dirijo a ellos con respeto y tengo buena relación. Me quejo de lo que me tengo que quejar y a mis compañeras les hablo mucho del tema.

¿Tiene algún recuerdo de ir a la cancha para ver a su padre?

Me acuerdo clarito de su último partido, su despedida, fue en un Defensor Sporting-Bella Vista y ganó Defensor 3 a 2, en 2008.

¿Y siendo chica recuerda cómo vivía los gritos de los hinchas que siempre culpabilizan al juez de todo lo que le pasa a su equipo?

De chica iba a la cancha y andaba correteando con otros niños, no recuerdo nada específico, pero conociéndome algo debo haber dicho (risas). Ahora cuando me hablan de él son siempre halagos.