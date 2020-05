Julio Luis Sanguinetti insultó a Talvi tras negarse a su nombramiento en la CARU

El dirigente colorado Julio Luis Sanguinetti, recientemente designado vicepresidente de UTE, agravió al canciller Ernesto Talvi luego de que se negara a firmar la resolución para que el hijo del expresidente fuera delegado uruguayo ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

A través de un mensaje, Sanguinetti le escribió "petiso acomplejado" a Talvi, según informó Búsqueda este jueves.

El exdiputado confirmó la información a través de su cuenta de Twitter y explicó el contexto en el que fue enviado el mensaje. "Fue luego de que él me proscribiera y luego de haber estado con él en 5 reuniones y no haberme expresado nada. Las cosas se dicen de frente no en los medios", enfatizó. Por otra parte, desmintió haber amenazado al canciller.

Aclaro que el contexto del mensaje a @ernesto_talvi fue luego de que él me proscribiera y luego de haber estado con él en 5 reuniones y no haberme expresado nada.



Las cosas se dicen de frente no en los medios.



Desmiento la amenaza personal.@BUSQUEDAonline — Julio Luis Sanguinetti (@JulioLuisSangu1) May 14, 2020

Las rispideces entre Talvi y Sanguinetti datan desde la campaña electoral. En febrero del año pasado, el actual ministro de Relaciones Exteriores reconoció que había rechazado el respaldo del "sanguinettismo" a su precandidatura. "Sanguinetti sí, el viejo aparato electoral sanguinettista no. Sanguinetti sí, el sanguinettismo no”, sostuvo el líder de Ciudadanos.

Uno de los primeros en contestarle fue Julio Luis Sanguinetti, como coordinador de campaña de su padre, quien en Twitter le reprochó los dichos. “Cuando tú lo rechazaste Julio María Sanguinetti no tenía aparato de ningún tipo. El que tiene hoy vino de los más diversos lugares: pedristas, jorgistas, vieristas, etc. Además, ¿no llegó el momento de hablar de otra cosa?”, escribió.

Con los colorados ya en el gobierno de coalición, las designaciones pasaron a ser un foco de tensión. El último de los cruces empezó a tomar temperatura formalmente a comienzos de abril, cuando Búsqueda y La Diaria informaron que el nombre de Julio Luis Sanguinetti era uno de los que se manejaba para ocupar un lugar en la CARU.

Talvi dijo en una rueda de prensa que era una “política sana” que los familiares de líderes políticos no integraran los órganos de la cancillería y subrayó que no era un “tema personal”, sino que obedecía a los principios que también rigen a Ciudadanos, su sector.

"No es un tema personal. Nosotros como política en Cancillería y en los órganos en los que vamos a tener la responsabilidad de decidir, entendemos que es una política sana que familiares de líderes políticos no integren los órganos de Cancillería. Espero que se nos respete", explicó.

Finalmente, Sanguinetti será vicepresidente de UTE; la venias serán remitidas al Senado en los próximos días. El hijo del expresidente había rechazado desde diciembre ir a ese organismo, algo que fue ofrecido por Lacalle Pou, según fuentes políticas.

Sanguinetti es abogado y cuenta con un máster en derecho internacional de la Universidad de Georgetown. Fue diputado durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) y en 2019 volvió a la actividad política para ser el jefe de campaña de Batllistas.

En la actividad privada, en tanto, fue director corporativo de Universia Holding – Grupo Santander entre 2007 y 2017. Según su currículum, también fue asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consultor de PNUD y docente en la Universidad ORT, entre otras actividades.

Su nombre estuvo años atrás en el centro de una polémica ya que declaró como testigo en el caso “cangrejo rojo”, una estafa que el excomandante de la Flota de Mar de la Armada, Eladio Moll y su hijo Ricardo Moll hicieron a mediados de los 90 a empresarios estadounidenses. La Justicia archivó la investigación sobre Sanguinetti y el abogado manifestó que su actuación había sido “profesional”.