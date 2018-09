Julio Ríos: “Tengo la seguridad total y absoluta de que voy a ser totalmente absuelto”

El periodista Julio Ríos declaró esta tarde como indagado ante la Fiscalía que investiga la renuncia del ex presidente de la AUF Wilmar Valdez, donde negó haber participado de un complot para lograr la salida del ejecutivo del máximo órgano del fútbol uruguayo. “Tengo la plena convicción de que actúe de buena fe, tanto que si volviera a suceder todo de la misma manera actuaría de la misma forma”, dijo tras comparecer por más de dos horas ante el equipo fiscal liderado por Silvia Pérez.

Su abogado, Washington Abdala dijo que durante la audiencia Ríos fue consultado sobre cómo recibió los audios que acabaron precipitando la salida de Valdez. “Hay una buena voluntad de parte de un periodista al que se le comunican unos audios que él no pide, que él no quiere, sino que le vienen y lo que hace luego es en base a algunas sugerencias profesionales (el abogado y presidente de Peñarol, Jorge Barrera) tratar de generar un ambiente para entrar en contacto con las personas referidas”.

Ríos ya había declarado en la causa como testigo, sin embargo, la fiscalía resolvió citarlo ahora como indagado.

El ex vicepresidente de la AUF Edgar Welker dijo que Valdez le había contado que tras la reunión del jueves 26 de julio en la que el candidato Arturo Del Campo y Ríos le dijeron a ex presidente de la AUF que tenían audios comprometedores de él vinculados a supuestos pedidos de coimas, Ríos le planteó no hacerlos públicos a cambio de dos entrevistas exclusivas: una en el programa Punto Penal y otra al día siguiente en su programa de radio Las Voces del Fútbol. Los investigadores investigan si esto es parte de la extorsión que llevó a Valdez a renunciar.

Aademás, Welker dijo además que a juicio de Valdez el autor intelectual de la extorsión que denunció “sin dudas había sido el periodista".

Sin embargo, el abogado de Ríos rechazó esta postura y aseguró que si su defendido no había decidido publica los audios es debido a que “había nombres referidos y privacidades referidas”, por lo que “había que tomar un camino más prudente” que era hablar primero con las personas que allí se nombran.

Ríos continuará en la causa como indagado. “Tengo la seguridad total y absoluta de que voy a ser totalmente absuelto”, concluyó Ríos al retirarse de la fiscalía.

Sus declaraciones serán cotejadas con las dichas por el intermediario, Walter Alcántara, que es quien grabó los audios, el presidente de Liverpool, José Luis Palma –quien declaró este lunes también indagado-, el ex presidente de Danubio y ex contendiente de Valdez en la campaña para ocupar la titularidad de la AUF, Arturo del Campo.