Remataron en US$ 243.000 crucero incautado en causa de lavado de activos

La Junta Nacional de Drogas remató por US$ 243.000 un crucero incautado por la causa de lavado de activos de un ciudadano turco. El remate fue este lunes en Punta del Este y tenía una base de US$ 190.000

El turco lavó US$ 8 millones en Uruguay y se hizo conocido cuando en Malvín Norte empezaron a aparecer fotografías de su Ferrari 458 Spider circulando por la zona. El auto de lujo se remató en marzo de este año por US$ 271.000 y en ese momento el crucero, que tenía un precio base de US$ 390.000, no se pudo subastar por falta de interesados.

El crucero se llama "Don Carlos" y es modelo K80 construido en Buenos Aires en el año 2010. Tiene bandera estadounidense y cuenta con una eslora total, que incluye plataforma de baño, de 23.9 metros. La capacidad de pasajeros llega a 13 personas y la carga máxima, incluida la de los pasajeros, asciende a 2.000 kilos. En tanto, el lugar de pasajeros para pernocte es de seis. Cuenta con tres camarotes, cuatro baños -uno con jacuzzi-, salón principal, comedor cocina y puente de mando interior y exterior.

Asociación de rematadores

El remate fue a las 9 horas en las instalaciones del Yacht Club y todo el fin de semana se realizó la exhibición en el Puerto de Punta del Este.

La Junta Nacional de Drogas publicó en su twitter que lo recaudado en este remate será destinado a "políticas públicas de prevención, atención, tratamiento y rehabilitación" y para fortalecer "leyes encargadas del narcotráfico y lavado", agregan en la publicación.