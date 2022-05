Justicia argentina sobreseyó a Damiani de la causa conocida como "la ruta del dinero K"

El expresidente de Peñarol Juan Pedro Damiani fue sobreseído en la causa de la ruta del dinero K, por la que era indagado desde 2016, informó Infobae y confirmó a El Observador el abogado Jorge Barrera.

Damiani estaba siendo investigado por el juez argentino Sebastián Casanello, quien en 2017 no había encontrado "mérito" para procesarlo, por su presunta vinculación con el empresario kirchnerista Lázaro Báez -procesado por lavado de US$ 55 millones entre 2010 y 2013-. Ahora, por decisión de la Cámara Federal de Argentina, el expresidente de Peñarol quedó desvinculado del caso.

"Damiani fue el primero en ser desvinculado de esta causa hace años en virtud de no tener relación alguna con Lázaro Báez. Ha quedado claro que la utilización del instrumento jurídico fiduciario no vincula a las distintas personas que puedan utilizarlo, por lo que este fallo no hace más que ratificar lo que Juan Pedro Damiani venía manifestando desde el primer día", dijo Barrera a El Observador.

"Aquí jamás hubo ninguna violación a normas jurídicas ni penales ni de ninguna naturaleza, por lo que este resultado es el final de un proceso que ya anteriormente había confirmado que Damiani actuó de acuerdo a la ley", agregó.