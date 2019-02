Justicia condenó a 28 años de prisión al femicida de La Coronilla

“Discutimos, yo no me pude controlar, estaba caliente porque me había engañado, me saqué el cinto que llevaba, le insistí en que ella me dijera la verdad y si ella lo hubiera hecho no estaría muerta, como me mintió me saqué el cinto, … yo al ponerle el cinto sabía que estaba perdido porque sabía que ella me iba a denunciar, ella quedaba libre, iba criar el bebé sola y yo estaba perdido”. Así intentó justificar Jesús Pampillón, el femicidio de su expareja, Lorena Rocha, a quien asfixió con un cinturón y luego degolló el 10 de marzo de 2018 en La Coronilla, Rocha. Ella cursaba un embarazo de siete meses y el feto también murió.

La fiscal no creyó a la versión de que Pampillón cometió el femicidio en un momento de enojo por una discusión, y por eso pidió condenarlo a la pena de 28 años, por homicidio especialmente agravado por dos causales: la premeditación y el femicidio, a lo que la Justicia accedió.

"La intención de dar muerte a la víctima no fue a consecuencia de la discusión del momento, ya que dos meses antes había decidido dar muerte a su pareja, lo que concretó finalmente", de lo que dieron cuenta testigos como el hermano de la víctima, sostuvo la fiscal de la acusación.

Además, consideró que se le debe aplicar la agravante del femicidio porque el crimen estuvo precedido por violencia física, psicológica, sexual, por el homicida contra la mujer, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima.

Finalmente, pidió imputarle el delito de aborto -ella estaba embarazada de 29 semanas- y argumentó que según la doctrina "la vida humana es un continuum que va desde el momento de la concepción hasta el de la muerte".

Según la acusación fiscal, la pareja mantenía una relación conflictiva que llevó a que Rocha lo denunciara previamente y la justicia dispusiera medidas de prohibición de acercamiento y comunicación mutuo y recíproca a ambas partes, en un radio de 200 metros, por el término de 120 días. Pese a esas medidas, el día anterior al crimen la víctima mantuvo una discusión telefónica con el imputado, ya que le solicitó poder ver a su hijo -el que llevaban en el vientre-.

A la hora 13:48 de ese 10 de marzo, la madre de Pampillon recibió un mensaje de texto de Whatsapp, de su hijo que decía: “mama maté a la Lorena” “...la ahorqué con el cinto y después la degollé”. La mujer realizó la denuncia a la policia luego de intentar llamar a la víctima y que esta no respondiera a los llamados.

Sobre las 20 horas un testigo llamó a la comisaria del balneario La Coronilla para denunciar que Pampillón merodeaba en los fondos de su finca y él le dijo que se entregara. Al día siguiente fue detenido.

Según la versión del propio imputado, luego de que mantuvieran relaciones sexuales, surgió la discusión, él forcejeó con su expareja, la tiró al piso, y en momento que quedó boca abajo le colocó en su cuello un cinto que llevaba puesto, cinchándola con fuerza, oportunidad en que tomó un cuchillo -de aproximadamente 15 centímetros de hoja- que momentos antes había sacado de su cintura, tirándolo, y se lo pasó dos veces por el cuello. El médico forense constató que la causa de la muerte fue la herida de arma blanca, así como también el feto que llevaba consigo.

Pampillón también declaró que inmediatamente de darle muerte a la víctima, limpió la cuchilla en una frazada que había en el lugar y se retiró caminando.