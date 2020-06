Justicia sancionó al relator de Pasión Tricolor por la denuncia de Audaf

El relator partidario de Nacional, Javier Moreira, deberá disculparse públicamente con el árbitro Pablo Giménez y con la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), y no podrá concurrir a las canchas donde juegue Nacional durante 60 días cuando se reanude la actividad futbolística, por lo que tendrá que relatar los partidos desde los estudios de AM 1010, donde desarrolla su actividad.

Así lo determina el fallo de la Justicia después de que el gremio arbitral lo denunciara en noviembre de 2019 por insultos e incitación a la violencia contra Giménez, durante el partido que Defensor Sporting le ganó a Nacional por la fecha 13 del Clausura.

La sentencia se dio después de un acuerdo de partes entre el abogado de Moreira, Iván Almeida, y el de Audaf, Fernando de los Santos, al cual la fiscalía se opuso y el juez homologó.

“Lo importante aquí que nosotros tuvimos que llegar a un acuerdo pese a la negativa de la Fiscalía. El Dr. (Marcelo) Souto, juez de la causa no hizo lugar y terminó homologando el acuerdo entre las partes”, expresó Almeida en el programa Pasión Tricolor de la radio 1010AM.

Sobre las disculpas que debe ofrecer Moreira, tiene que hacerlo en su espacio radial y en dos medios locales.

El encuentro de la polémica se jugó el 23 de noviembre pasado en el estadio Luis Franzini y a los 80 minutos, cuando empataban 1-1, hubo una acción en el área –que no fue infracción y por tanto tampoco penal– de Mauricio Gómez contra el delantero tricolor Thiago Vecino que el juez Giménez resolvió con buen criterio. En la siguiente jugada fue expulsado el volante de Nacional Mathías Cardacio y de esa falta Gómez marcó el definitivo 2-1 para el local.

Sin embargo, en ese momento, durante su relato, Moreira expresó en un tono elevado y que derivó en su denuncia a la Justicia por parte de la gremial de árbitros: "No van a salir. ¡Los jueces hoy no pueden salir de acá, hoy no salen los árbitros del Franzini! Ojalá que las 2.000 personas vayan a la puerta del vestuario para que no salgan los árbitros del Franzini".

En diciembre de 2019, cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo la presentación del VAR para el partido final del Campeonato Uruguayo entre Nacional y Peñarol, Dario Ubriaco director del departamento de arbitraje, admitió que con el videoarbitraje esa jugada hubiera sido anulada antes por agarrón de Vecino a Gómez: "Si el árbitro del VAR ve esa incidencia, lo llama al árbitro y le va a decir, 'te propongo una revisión por posible penal por sujeción de camiseta'. El árbitro lo va a ver y va a decir, 'si, el agarrón es claro, pero previamente hay una falta clara del jugador de Nacional. Falta para Defensor'. Esa hubiera sido la decisión si hubiese habido VAR en ese partido".