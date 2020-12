La Bajada se suspende: "Es un ya no importa nada y no es el mensaje que queremos dar"

Gonzalo Cammarota, conductor de Justicia Infinita (Urbana FM) y habitual DJ de la fiesta de fin de año organizada por su programa, La Bajada, anunció este jueves las razones por las que en este 2020 no tendrá lugar el cada vez más tradicional festejo, vinculadas a la situación sanitaria que atraviesa Uruguay y a los cuidados de salud exigidos por la pandemia de covid-19.

En un video publicado en las cuentas de redes sociales del programa, Cammarota enumeró los motivos de la suspensión. "Por un lado, La Bajada implica dejarse llevar, es un 'olvidémonos de todo', un 'ya no importa nada', y no es el mensaje que queremos dar. Este es un momento donde tiene que importar mucho, importa pensar en el otro, de esto salimos todos juntos y no estamos pasando en este diciembre el mejor momento, no es momento para bajar la guardia".

El conductor agregó que la fiesta convoca a miles de personas cada año, "para bailar, cantar, abrazarnos con amigos, darnos besos. Todas cosas que ahora no podemos hacer. Entonces, no queremos hacer una Bajada que no sea Bajada, ni hacer cosas que no se pueden hacer".

La Bajada quedará suspendida, pero con la promesa de que cuando la situación sanitaria sea otra, y haya vacunas para el covid-19 disponibles, volverá. Cammarota aclaró, de todas maneras, que en los últimos días de diciembre habrá un especial en Urbana FM, en el que encarnará a su personaje DJ Sanata, y pasará la música que habitualmente suena en La Bajada, para poder festejar "cada uno en su burbuja, con su círculo más íntimo" y despedir - o más bien, echar - al 2020.