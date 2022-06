La banda de pop coreano BTS anuncia su separación temporal

El grupo de pop coreano BTS anunció este martes que se tomará una "pausa" por tiempo indefinido para que sus miembros puedan centrarse en sus carreras solistas.

Los siete miembros del grupo de K-pop, que genera miles de millones de dólares para la economía surcoreana, lo anunciaron durante su cena anual llamada FESTA, transmitida por streaming. El mismo día en el que cumplieron nueve años desde la conformación de la banda.

RM, uno de los componentes, de 27 años, dijo que después de los últimos singles de BTS, nominados al Grammy, los miembros del grupo estaban "agotados".

“Tenemos que aceptar que el grupo ha cambiado. Hasta ON y Dynamite sentía que el grupo estaba en mis manos. Pero con Butter y Permission to dance ya no sabía qué tipo de grupo éramos”, confesó.

"El problema con el K-pop y todo el sistema de ídolos es que no te dan tiempo para madurar (...) Hay que seguir produciendo música y seguir haciendo algo", explicó, afirmando que necesita "algo de tiempo a solas".

Jimin, de 26 años, dijo por su parte que todos "estamos empezando a pensar qué tipo de artistas queremos ser cada uno para ser recordados por nuestros fans".

"Creo que por eso estamos pasando una mala racha ahora, estamos intentando encontrar nuestra identidad y eso es un proceso agotador y largo", añadió.

Al final de la cena, varios de los miembros se pusieron a llorar mientras daban gracias a sus seguidores, los conocidos como ARMY. “Vamos a vivir separados por un tiempo”, resumió el rapero Suga.

Con información de AFP