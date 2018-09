La banda Kiss anunció su retiro definitivo: cinco canciones para recordarlos

Con 45 años de trayectoria sobre sus caras pintadas, lenguas extendidas y vestimentas negras, los integrantes de Kiss decidieron despedirse de los escenarios y ponerle punto final a su recorrido musical. Así lo anunciaron a través de un comunicado, en el que también explican que realizarán una gira de despedida, que llevará por nombre "the end of the road" (el fin del camino), y cuyas paradas anunciarán próximamente.

"Todo lo que hemos construido y todo lo que hemos conquistado durante las últimas cuatro décadas no habría sucedido sin las millones de personas de todo el mundo que han llenado bares y estadios durante todos estos años", dice el comunicado. "Esta será la última celebración para aquellos que ya nos vieron, y la última oportunidad para los que nunca lo hicieron".

La banda se formó en 1973 en Nueva York, y de sus integrantes originales permanecen el bajista y cantante Gene Simmons, y el guitarrista Paul Stanley, fundadores y líderes del grupo. La completan el guitarrista Tommy Thayer (ingresado en 2002) y el baterista Eric Singer, que entró en 1992, alternó con el baterista original Peter Criss y tomó definitivamente el puesto en 2004.

Lea también: ¿Qué significa cada maquillaje en Kiss?

Kiss, que se hizo célebre dentro del mundo del rock por su estética particular y una presentación en vivo que apuntó a la espectacularidad, la extravagancia y la potencia, tomando elementos del terror y la fantasía, y sin temor a recurrir a campañas de marketing, al merchandising y convertir a la banda en una empresa.

La banda tocó solo una vez en toda su carrera en Uruguay: fue en 2015, en el Parque Central. Si bien el público fue relativamente escaso, la presentación incluyó toda la parafernalia habitual: Stanley fue elevado por una cuerda y llevado a través de la cancha, las llamas, fuegos artificiales y explosiones estuvieron a la orden del día, y no faltaron los hits clásicos.

Cinco canciones memorables de Kiss

I was made for lovin' you

Quizás la canción más célebre del grupo estadounidense, tiene un componente rítimico disco (la música de moda en 1979, su año de publicación) que no gustó a sus fans más rockeros, y que desde entonces lo han eliminado en vivo, tocando una versión más potente. Un clásico de sus shows y una de sus canciones que más copias vendió.

Detroit Rock City

No fue demasiado popular al momento de su lanzamiento, pero se convirtió en un pilar del repertorio de Kiss, en un himno no oficial para la ciudad de Detroit, y un clásico en las bandas sonoras de películas, llegando incluso a darle título a un filme de 1999, que gira en torno a un show de la banda en Detroit.

Heaven's on fire

A mediados de la década de 1980 Kiss abandonó el maquillaje, una etapa de la banda cuyas canciones prácticamente no volvieron a tocarse una vez que la pintura regresó a los rostros del cuarteto. Esta es una de las contadas excepciones, y la más famosa de ese momento.

Shout it out loud

Una estadística publicada en 2014 marcaba que esta canción era una de las más tocadas en vivo por Kiss, con 1400 versiones. Eso marca la popularidad del tema, que la ha hecho prácticamente infaltable en sus shows. Fue incluso versionada por el elenco de la serie Glee en 2010.

Rock and roll all nite

Es el himno de Kiss, y es su habitual canción de despedida en los shows en vivo (de hecho, fue la elegida cuando estuvieron en el Parque Central). Compuesta a las apuradas y tomando fragmentos de canciones descartadas, se erigió como un llamado a la fiesta y la diversión, y se convirtió en un clásico.