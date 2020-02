La banda presidencial: un trabajo milimétrico que Lacalle Pou recibió con "buena onda"

En diciembre de 2019 desde Protocolo de Presidencia llamaron a Luján Soria y le plantearon un desafío: hacer la banda presidencial que Tabaré Vázquez entregará a Luis Lacalle Pou este domingo, un símbolo que lo investirá como presidente de la República. El tiempo era poco, pero ella aceptó y durante febrero se levantó a las cinco de la mañana para poder llegar a la fecha.

Pero para hacer la banda precisaba unos hilos que en Uruguay no hay y que se deben traer de España junto con la tela y las borlas. Mientras esperaba, comenzó a hacer los moldes de las figuras (el caballo, el buey) en papel de calco hasta que a fines de enero comenzó a bordar. "Son hilos bañados en oro, que allá de usan mucho para hacer bordados de la Iglesia", comentó Soria a El Observador. Estima que se necesitaron alrededor de 20 metros.

Soria no sabe cuánto costaron los elementos que se importaron desde España, pero admitió que hacer la banda es "un trabajo caro", aunque prefirió no decir cuánto cobró. "Es caro más que nada por las horas y lo minucioso del trabajo porque son puntadas milimétricas. Es de mucha precisión", explicó.

El trabajo de la bordadora de Casabó terminó este miércoles cuando fue hasta la casa de Lacalle en La Tahona a entregarle el producto final. La semana anterior ya había estado en el hogar del presidente electo para hacerle algunas pruebas y hacer ajustes para que el escudo del país quede a la altura del pecho. "Le gustó mucho, le ajusté la altura del hombro y el largo", contó sobre ese encuentro. "Me decía que estaba impecable, le pareció increíble el trabajo", agregó sobre la reacción del futuro mandatario. Lacalle Pou se probó la banda acompañado por su hija Violeta.

Gentileza Luján Soria

Gentileza Luján Soria

"Estaba tranquilo. Yo no lo conocía y me resultó muy buena onda", definió Soria al nacionalista. "Me hizo sentir tranquila y segura desde un principio. Estaba muy contento", dijo.

Soria también hizo la banda presidencial de Vázquez hace cinco años. Hasta ese momento Protocolo encargaba el trabajo a la Congregación de las Hermanas Obreras, pero la monja que realizaba el trabajo ya no podía bordar más. "Esta la disfruté de otra manera porque no tenía los nervios de la primera banda. Por eso cambié parte de puntadas y me animé a que el bordado se luciera diferente", confesó.

"La banda de Vázquez era más larga", comparó. El actual presidente le había hecho un pedido especial: que la banda tuviera un 2 debajo de la moña, pero Lacalle no le hizo ninguna solicitud. De todas formas, Soria hizo algunos cambios en el bordado para que se luzca más el hilo de oro. "Quería que brillara más en las hojas principalmente, que no llevara tanta puntada del hilo de tela", dijo. También detalló que esta banda tiene "bastante más relieve" que la utilizada por Vázquez.

Gentileza Luján Soria

Gentileza Luján Soria

Para hacer la banda anterior, Soria necesitó dos meses, pero ahora había poco tiempo. "Le dediqué más horas. Me levantaba temprano y trabajaba sábado y domingo hasta terminarla", expresó la bordadora que quería entregar su trabajo por lo menos "un par de días antes" de la asunción.

Soria se levantó durante febrero entre las cinco y las seis de la mañana porque a esa hora le rendía mejor el tiempo. Sobre las 10 cortaba el trabajo y en la tarde volvía a empezar. "Y así durante todo febrero hasta el mismo día que la entregué, que estaba terminando de cocer la moña", comentó.

Soria tiene 37 años y desde niña es bordadora. Su principal tarea es hacer los vestidos de novia y quinceañeras. Además, hace tres años comenzó su otro emprendimiento de bordado en pedrería y hace talleres para mostrar y enseñar su trabajo.